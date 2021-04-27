زيدان: التعادل مع تشيلسي نتيجة عادلة.. وهذا موقف راموس في الإياب

يرى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن التعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، نتيجة عادلة.

وشق ريال مدريد طريقه متجاوزا ليفربول وأتلانتا في آخر مواجهتين بأدوار خروج المهزوم، لكنه واجه اختبارا صعبا أمام تشيلسي الذي لعب بشراسة، وأثنى زيدان على فريق المدرب توماس توخيل لنجاحه في إبطال خطورة فريقه.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”كنا جيدين أثناء الضغط على تشيلسي في منطقتهم، علينا أن نعترف أنهم فريق جيد وتنافسي“.

وأضاف: ”ميليتاو لعب مباراة رائعة، ولكن مثل باقي زملائه، عانينا في أول 25 دقيقة، لكن بعد ذلك كنا جيدين“.

وتابع: ”نتيجة اليوم عادلة، في الشوط الأول لم نكن الأفضل، تشيلسي فريق جيد للغاية، ويمتلك السرعة المطلوبة“.

وأردف: ”كريم بنزيما مثير للإعجاب، والجهد الذي بذلنا كفريق كان رائعًا، أنا سعيد باللاعبين، وعلينا الذهاب إلى لندن لتسجيل الأهداف“.

ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي إيجابيا في دوري أبطال أوروبا (فيديو) https://t.co/dZOjUYNxTW pic.twitter.com/0WxbJW7AaN — إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2021

وشدد: ”نحتاج إلى الجميع لتسجيل الأهداف، ليس من السهل اللعب في نصف نهائي دوري الأبطال ضد فريق يدافع جيدًا، نحن على المسار الصحيح، ولن نسجل 3 أو 4 أهداف كل مباراة“.

وعن سيرجيو راموس، أوضح: ”آمل أن يكون معنا، لكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، أتمنى أن يكون هو وفيرلاند ميندي وفيدي فالفيردي وكل اللاعبين في الفريق معنا“.

وأتم المدرب الفرنسي: ”نحن جيدون في الضغط على المنافسين من بداية الملعب لكن تشيلسي كان جيدا للغاية. خاض تشيلسي 21 مباراة ولم تهتز شباكه في 16 منها (قبل لقاء الثلاثاء) وأوضحوا سبب ذلك. لقد تأهلوا إلى الدور قبل النهائي لسبب ما“.