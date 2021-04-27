ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي إيجابيا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقتنص ريال مدريد تعادلا ثمينا من نظيره تشيلسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم تشيلسي مبكرا عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14، ولكن كريم بنزيما أدرك التعادل مع الدقيقة 29.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري الأبطال، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع راؤول غونزاليس.

ويسبق بنزيما في ترتيب الهدافين، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

أما بوليسيتش فأصبح أول لاعب أمريكي يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال، وخامس أمريكي يهز الشباك في الأدوار الإقصائية.

ويحتاج تشيلسي لبلوغ النهائي التعادل السلبي على أقل تقدير على ملعبه، في لقاء الإياب الذي سيقام بينهما يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

في المقابل، يحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر.