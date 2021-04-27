التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وتشيلسي:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية في ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) بإسبانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

الصحف الرياضية: ريال مدريد ضد تشيلسي "دون بارود".. وبرشلونة المرشح الأبرز للدوري الإسباني https://t.co/R4gpE02Ae9 pic.twitter.com/vnN3qgIIeu — إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2021

تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي

تقابل الفريقان 5 مرات من بينها 3 مناسبات رسمية الأولى في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 على ملعب (كارايسكاكيس) في اليونان يوم الـ19 من مايو من ذلك العام وتعادلا بنتيجة 1-1 وتمت إعادة المباراة بعدها بيومين وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1.

وفاز تشيلسي أيضا في لقاء كأس السوبر الأوروبي عام 1998 بنتيجة 1-0 ثم تقابل الفريقان في نهائي الكأس الدولية للأبطال الودية وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 عام 2013 وفاز أيضا بنتيجة 3-2 في الكأس الدولية للأبطال عام 2016.

مشوار ريال مدريد وتشيلسي

تأهل ريال مدريد متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات على حساب إنتر الإيطالي ذهابا وإيابا وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وتعادل مع الأخير وخسر ذهابا وإيابا أمام شاختار الأوكراني.

وأقصى ريال مدريد منافسه أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و3-1 كما أطاح بمنافسه ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية بعد الفوز بنتيجة 3-1 والتعادل دون أهداف.

وسجل ريال مدريد 18 هدفا واستقبل 11 هدفا خلال 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، ويبقى هداف الفريق الإسباني بالبطولة كريم بنزيمة برصيد 5 أهداف.

وصعد تشيلسي متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات على كراسنودار الروسي وإشبيلية الإسباني ورين الفرنسي ذهابا وإيابا وتعادل مرتين مع كراسنودار وإشبيلية ولم يخسر في مرحلة المجموعات.

وأطاح تشيلسي بالفريق الإسباني أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و2-0 ثم إقصاء بورتو البرتغالي في دور الثمانية بعد الفوز بنتيجة 2-0 في البرتغال والخسارة في إنجلترا بنتيجة 1-0.

وسجل تشيلسي 19 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط في 10 مباريات بدوري الأبطال، ويبقى هدافه بالبطولة أوليفييه جيرو برصيد 6 أهداف.

ويخوض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أول مواجهة ضد تشيلسي بينما يلعب ضد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي للمرة الخامسة بعدما تعادلا 3 مرات وخسر مرة ولم يفز من قبل.

الشيرينغيتو يحذر ريال مدريد من "مؤامرة التحكيم" أمام تشيلسي https://t.co/njPeAtEqxQ pic.twitter.com/zpkz7I1uRY — إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2021

ريال مدريد وسيناريو ليفربول

يبحث ريال مدريد عن تكرار السيناريو الذي فعله مع ليفربول في ربع النهائي بتحقيق فوز مناسب في جولة الذهاب بإسبانيا قبل خوض مباراة الإياب في إنجلترا.

ويفتقد ريال مدريد جهود سيرجيو راموس قائد الفريق وفيديريكو فالفيردي ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بسبب الإصابات التي تضرب صفوفه.

وقال المدرب زيدان قبل المباراة في المؤتمر الصحفي، إن المباراة أمام تشيلسي هي الأهم بالنسبة له هذا الموسم لأنها الخطوة التي تقود الفريق للمباراة النهائية مؤكدا أنه يفكر في دوري الأبطال كل على حدة.

وأشار إلى أن فريقه لم يفقد الأمل في الدوري الإسباني ويبحث عن مواصلة المنافسة في دوري الأبطال والليجا من أجل تحقيق البطولتين.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع رافايل فاران وإيدير ميليتاو ويميناً داني كارفخال ويساراً ناتشو فيرنانديز.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم فينسيوس جونيور وماركوس أسينسيو وكريم نزبمة.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن ريال مدريد يعتمد بشكل رائع على نقطة الضغط على الأطراف من خلال انطلاقات كارفخال وسرعة فينسيوس جونيور ومهارات أسينسيو.

وأشار إلى أن ريال مدريد يعتمد على قوة خط الوسط أيضاً ودقة تمريرات الثنائي مودريتش وكروس ومجهود كاسيميرو.

تشيلسي.. وأفكار توخيل

يتطلع تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ريال مدريد لتقريب الفريق من التأهل، ويغيب عن الفريق لاعبه ماتيو كوفاسيتش للإصابة.

وقال المدرب توماس توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يقدر تماماً ريال مدريد ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى لندن موضحاً أن المواجهة لن تكون سهلة داخل الملعب ولا علاقة له بما يدور حول استبعاد الأندية التي انضمت لبطولة دوري السوبر الأوروبي فأزمات المكاتب لا تخصه.

ويعتمد توخيل على تشكيلته التي تضم الحارس إدوارد ميندي وأمامه ثلاثي الدفاع تياجو سيلفا وأنطونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا مع ثنائي الارتكاز نجولو كانتي وجورجينهو ويميناً رايس جيمس ويساراً ماركوس ألونسو.

ويقود خط الهجوم تيمو فيرنر وخلفه ماسون ماونت وكاي هافيرتز كما أن توخيل يملك الثنائي السريع كريستيان بوليسيتش وتامي ابراهام.

وقال محمد شوقي إن تشيلسي لن يكون لقمة سائغة لريال مدريد وفرص التأهل بينهما متساوية خاصة أن تشيلسي لديه مدرب طموح بقيمة توخيل.

وأكد أن تشيلسي يراهن على الإيقاع السريع مع وجود فيرنر وماونت مع صلابة خط الدفاع وخبرات كانتي وتياغو سيلفا.