الشيرينغيتو يحذر ريال مدريد من "مؤامرة التحكيم" أمام تشيلسي

حذر جوزيب بيدرويول، مقدم برنامج الشيرينغيتو الإسباني الشهير، من مؤامرة ضد ريال مدريد في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام منافسه تشيلسي الإنجليزي.

وقال مقدم برنامج الشيرينغيتو، إن لديه مخاوف كبيرة من تأثير هجوم وتهديدات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الحكام الذين سيقودون مباراتي ريال مدريد وتشيلسي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان الأربعاء، في المباراة الثانية.

وإبان أزمة دوري السوبر الأوروبي، ظهر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في برنامج الشيرينغيتو تحديدا لشرح البطولة الجديدة، حيث يعد بيريز رئيسا لنفس البطولة أيضا.

وتوعد ألكسندر تشيفرين نادي ريال مدريد تحديدا بعقوبات كبيرة باعتباره العقل المدبر لبطولة دوري السوبر الأوروبي، في وقت أعلن خلاله أن الأندية الإنجليزية التي انسحبت مبكرا من البطولة ستكون عليها عقوبات أقل.

ولم تعلن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان الانحساب بعد من دوري السوبر الأوروبي رغم تهديدات تشيفرين، كما أعلن فلورنتينو بيريز أن البطولة مجمدة حاليا لكنها ستمضي قدما مع بعض التعديلات.

وشدد مقدم برنامج الشيرينغيتو على أن ريال مدريد سيحتاج للعب مباراة مثالية على كل المستويات من أجل تجاوز تشيلسي، مشيرا إلى أن ذلك ربما لن يكون كافيا أيضا، في إشارة إلى أداء حكام المباراة.