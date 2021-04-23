زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "نقاش سخيف" وغير منطقي

أكد زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن فكرة استبعاد ناديه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب دوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي ”غير منطقية“.

وأثار بطل أوروبا 13 مرة غضب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ورابطة الدوري الإسباني لقيادة حركة تأسيس المسابقة الجديدة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري غدا السبت: “ استبعاد ريال مدريد ليس منطقيا وسنلعب في دوري الأبطال لأنه حقنا“.

وأضاف: ”إنه نقاش سخيف ولا أريد الاشتراك فيه وكل ما يمكنني قوله إننا نستعد للعب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، نحن نركز في مواجهة تشيلسي بالدور قبل النهائي.

🔴🎙️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Listen to Zidane speak to the media ahead of #RealMadridRealBetis! https://t.co/Jn6gvGugYi — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 23, 2021

كان ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا قد قال في وقت سابق إن الأندية التي كانت ترغب في الانفصال ”ستعاني من العواقب“ لكنه قال لاحقا إن ريال مدريد لن يستبعد على الأرجح من دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال اليويفا اليوم الجمعة إنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد هذه الأندية لكن دون الإعلان عنها.

وسيستضيف ريال مدريد منافسه الإنجليزي يوم الثلاثاء قبل زيارة ستامفورد بريدج في الإياب يوم الخامس من مايو.

وإذا تفوق على فريق المدرب توماس توخيل سيواجه باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في النهائي في إسطنبول يوم 29 مايو آيار.

وأشار زيدان إلى أن إيدن هازارد أغلى صفقة في تاريخ النادي سيكون ضمن التشكيلة أمام بيتيس بعد التعافي من آخر سلسلة إصابات كما يعود لوكا مودريتش عقب الغياب عن الفوز 3-صفر على قادش بسبب مشكلة في الظهر.

ولن يكون توني كروس جاهزا بجانب القائد سيرجيو راموس والظهير الأيسر فيرلان ميندي.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي ست مباريات على النهاية.