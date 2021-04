زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "نقاش سخيف" وغير منطقي

أكد زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن فكرة استبعاد ناديه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب دوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي ”غير منطقية“.

وأثار بطل أوروبا 13 مرة غضب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ورابطة الدوري الإسباني لقيادة حركة تأسيس المسابقة الجديدة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري غدا السبت: “ استبعاد ريال مدريد ليس منطقيا وسنلعب في دوري الأبطال لأنه حقنا“.

وأضاف: ”إنه نقاش سخيف ولا أريد الاشتراك فيه وكل ما يمكنني قوله إننا نستعد للعب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، نحن نركز في مواجهة تشيلسي بالدور قبل النهائي.

