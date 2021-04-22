ماركا: يويفا لا يستطيع معاقبة ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لا يستطيع معاقبة ريال مدريد، بعد مشاركته في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وشارك ريال مدريد في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وأعلن عن البطولة قبل أيام، قبل أن تنسحب الأندية تباعا، حيث يتبقى ريال مدريد وبرشلونة فقط ضمن الأندية المؤسسة.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“، فإن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تملك الصلاحية لمعاقبة ريال مدريد أو أي ناد، وإن الهيئة المسؤولة عن العقوبات هي اللجنة التأديبية، ولا يوجد أي أساس قانوني لأي إجراء محتمل، وإذا لزم الأمر فإن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل القرار.

⚪️‼️ "Al REAL MADRID NO le van a ECHAR ni de la CHAMPIONS ni de LA LIGA" 🚨 FLORENTINO PÉREZ, contundente. En EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/qjSL6WdHaU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

ومن المُقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية غدا، يوم الجمعة؛ لتحديد الأماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع.

وكان ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد هدد بمعاقبة ريال مدريد، وقال إنه يوجد احتمال ضئيل لاستبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت ”ماركا“ أنها تواصلت مع عدد من خبراء قانون الرياضة، وأشارت إلى أن ريال مدريد لم ينتهك أي مادة من لوائح المنافسة، ولا يوجد أي نص يشير إلى عدم توافق إنشاء أو تقديم بطولة موازية“.

وكان فلورنتينو بيريز قد رد على إمكانية استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال، وقال: ”هذا مستحيل، لن يتم استبعاد أي نادٍ من البطولات الأوروبية هذا الموسم، أنا أضمن ذلك بنسبة 100%، إن هذا لن يحدث“.