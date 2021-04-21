رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 16:07 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 17:10 GMT

ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي بفيروس كورونا. وقال ريال يوم الأحد الماضي إن

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المصدر: رويترز

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي بفيروس كورونا.

وقال ريال يوم الأحد الماضي إن فالفيردي يخضع للعزل الذاتي بعد أن خالط مصابا بالفيروس ليغيب عن التعادل دون أهداف في الدوري مع خيتافي والآن جاءت اختبارات اللاعب إيجابية.

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وسيغيب اللاعب البالغ عمره 22 عاما والقادم من أوروغواي عن مواجهة قادش اليوم وأيضا عن مباراة ريال بيتيس مطلع الأسبوع المقبل وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام تشيلسي.

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