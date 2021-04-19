مسؤول بـ"يويفا" يتوقع استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنمركي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أن يستبعد الاتحاد الأوروبي ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، بحسب رويترز.

😡😡 ⚡️ “الحكومات والاتحادات تنتفض.. ردود فعل غاضبة تجاه دوري السوبر الأوروبي”https://t.co/iCewAA751C — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

ويعني استبعاد أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وتأهلت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد الأندية الثلاثة من الأندية الـ12 المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي يعارضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، باستثناء باريس سان جيرمان الذي أعلن رفضه التام للفكرة.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي اليوم الاثنين أنه يثق في أن النادي سيتخذ القرارات الصحيحة للمضي قدما بعد أن وافق على أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي الجديد. ‭

مع تدشين دوري السوبر الأوروبي.. الإعلان عن إصلاحات مهمة في دوري أبطال أوروبا https://t.co/sNOpAPeodb pic.twitter.com/5RyCpkUK78 — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

‬وتشيلسي واحد من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت انضمامها للمسابقة الجديدة التي تهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا في خطوة انتقدها لاعبون ومسؤولون وجماهير على نطاق واسع.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين إن بطولة دوري أبطال أوروبا ستستمر بوجود الأندية الـ12 أو بدونهم.

كما أشار إلى أن يويفا بدأ بالفعل دراسة عدة خيارات قانونية للتعامل مع الأزمة.

وأعلن تشيفرين أن لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لن يتم السماح لهم من تمثيل منتخبات بلادهم، كما لن يتمكنوا من المشاركة في كأس العالم قطر2022 وبطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.

وقال رئيس مجموعة ميديا برو الإعلامية الإسبانية لرويترز اليوم الاثنين إن المحطات التلفزيونية لن تفسخ عقودها الحالية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وروابط مسابقات الدوري الوطنية للانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وقال خاومي روريس الذي تبث شركته مباريات من دوري الأضواء الإسباني وتملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في البلاد إنه يعتقد أن المسابقة الجديدة لن تنجح. وقال لرويترز في مقابلة ”ترتبط محطات البث التلفزيوني الدولية بعقود مع اليويفا حتى 2024 ولن يفسخ أي طرف هذه العقود الآن.

”الشيء الوحيد الذي تتسبب فيه الخطوة الحالية هو إثارة القلق. لن ينجح دوري السوبر الأوروبي. لا يوجد مخرج آخر“.

وسيمنح جيه.بي مورجان الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي 3.5 مليار يورو (4.21 مليار دولار) للإنفاق في البنية التحتية والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.