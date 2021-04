دوري السوبر الأوروبي.. ما دوافع انقلاب الـ12 ناديا على يويفا؟

بين ليلة وضحاها استيقظ العالم ومحبو كرة القدم على زلزال جديد، اسمه دوري السوبر الأوروبي، حيث أعلن 12 ناديا كبيرا تدشين البطولة الجديدة التي ستنافس دوري أبطال أوروبا، في خطوة تهدف بشكل أساس إلى تعزيز الإيرادات التي تأثرت بشكل هائل بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت بشكل رسمي 6 أندية من الدوري الإنجليزي (آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي)، وثلاثة من الدوري الإسباني (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد) ومثلها من الدوري الإيطالي (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان)، الانضمام للبطولة الجديدة.

وستنضمّ 3 أندية أخرى إلى الأندية المؤسسة الـ12 وفق الإعلان الصادر عن المنظمة الجديدة التي يرأسها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وهو ما استدعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، وأيضا ”فيفا“ لإصدار بيانات تهدد الأندية من الإقدام على هذه الخطوة.

ودارت تساؤلات بين الجمهور والمحللين بشأن السر وراء انقلاب الـ12 ناديا على ”يويفا“ في هذا التوقيت، وإعلان الخروج بعيدا عن إطار كرة القدم الأوروبية، بتنظيم بطولة جديدة تحت إشرافهم.

ونقلت شبكة ”سكاي“ عن أحد أعضاء مجلس إدارة السوبر الأوروبي، قوله إن ”مهمتنا الأساسية هي زيادة إيراداتنا وأرباحنا إلى الحد الأقصى، الصالح العام بشأن اللعبة مصدر قلق ثانوي“.

ما يعني أن تعظيم الإيرادات المالية هو الدافع الأساس لهذه الأندية، خاصة مع تداعيات كورونا على اللعبة.

فيما قال حسين ياسين، مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“، عبر حسابه على ”تويتر“: ”الذي حصل باختصار شديد هو أن الأندية الكبيرة في أوروبا تعتبر أنها الأحق بالحصول على كل الأموال التي تأتي إلى الاتحاد الأوروبي بسببها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدير فقط بطولات المنتخبات“.

فيما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“، تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية تأكيده على أن إنشاء دوري السوبر الجديد المثير للجدل سيساعد كرة القدم على جميع المستويات.

وأضاف: ”سنساعد كرة القدم على جميع المستويات لتحتل مكانتها الصحيحة في العالم، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من 4 مليارات مشجع ومن مسؤوليتنا كناد كبير الاستجابة لرغبات الجماهير“.

'We are going to help football at ALL levels': Florentino Perez insists creation of European Super League is 'responding to wishes of four billion fans' https://t.co/wQKjXzknnW

— MailOnline Sport (@MailSport) April 19, 2021