ما مصير دوري أبطال أوروبا بعد تأسيس دوري السوبر الأوروبي؟

جاء إعلان 12 ناديا أوروبيا كبيرا إطلاق دوري السوبر الأوروبي، بقيادة فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد، ليكون بمثابة الانقلاب على كرة القدم الأوروبية والعالمية، في خطوة تهدد بقاء أبرز بطولتين للأندية في أوروبا (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وأعلنت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية، وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا، إطلاق دوري السوبر.

وينص نظام المسابقة الجديدة على لعب مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق، وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين لاستكمال فرق دور الثمانية.

وسيكون بين الأندية العشرين 15 ”عضوا مؤسسا“، أي أنه يتبقى ثلاثة أندية من المؤسسين، في الوقت الذي يتردد فيه أن لايبزيغ الألماني وليون الفرنسي وبورتو البرتغالي بين الأندية التي لا تزال تفكر في الانضمام للبطولة الوليدة، وذلك فضلا عن خمسة فرق تتأهل للبطولة.

UEFA has NOT suspended the Champions League and Europa League — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

عقوبات متوقعة

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد على عقد اجتماع في الاتحاد الأوروبي (يويفا) لمناقشة تغيير شكل منافسات دوري الأبطال، لذلك استبقت الأندية الـ12 هذا الاجتماع بتفجير القنبلة.

لكن محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية قالت إن اجتماع الاثنين سيناقش العقوبات التي سيفرضها الاتحاد القاري على الأندية التي انفصلت عن بطولاته وأعلنت تشكيل بطولة مستقلة، دون الكشف عن مصير دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

لكن، في حال المضي قدما في ”دوري السوبر“، سيتم استبعاد الأندية المشاركة فيه (12 ناديا) من المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل، لكن في الوقت ذاته، أعلن الصحفي البريطاني الموثوق روب هاريس أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) لم يعلق دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، وستتم مناقشة الأمر برمته في الاجتماع.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن يويفا أكد أن الأندية التي أعلنت تأسيس دوري السوبر لن تكون قادرة على اللعب في أي منافسة أخرى على المستوى الوطني أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية“.

⚡️ “رسميًا الإعلان عن تأسيس الدوري الأوروبي”https://t.co/tmiRcIUVcp — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

هل سيتوج باريس سان جيرمان باللقب؟

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان خارج الحرب على يويفا والبطولات المحلية الأوروبية الكبرى، وهو ما يؤكد ما يتردد بأن باريس سان جيرمان سيتم إعلانه بطلا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم نظرا لأنه الفريق الوحيد بين الأندية التي تأهلت إلى قبل النهائي خارج أندية دوري السوبر (مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي).

لكن هذا سيتم توضيحه بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، يوم الاثنين، الذي سيتخذ فيه عقوبات على الأندية الـ12 التي انفصلت عن الركب الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي يجهز في مكاتبه في مدينة نيون السويسرية رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قيمته من 50 إلى 60 مليون يورو ضد الأندية المشاركة في دوري السوبر، ومهما كان الأمر، فإن الحرب قد بدأت.

رسميا الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي https://t.co/muiKlmksa1 pic.twitter.com/Sfn4McMLTo — إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2021

البطولة الوليدة

وأعلنت الأندية المؤسسة لدوري السوبر أنها ”تتطلع إلى عقد محادثات مع (يويفا) و(فيفا) للعمل سويا من أجل صالح كرة القدم في العالم“، بينما أعلنت أيضا أنه سيتم إطلاق دوري سوبر للسيدات.

وقال بيريز في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): ”سنساعد كرة القدم على كل المستويات. كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي يعشقها أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم“.

واستقال رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ورئاسة اتحاد الأندية الأوروبية، وقد طالب بإصلاحات دوري أبطال أوروبا المخطط لها.

وقال إن الأندية الـ 12 ”اجتمعت في هذه اللحظة الحاسمة، ما أتاح تغيير المنافسة الأوروبية، ووضع اللعبة التي نحبها على أساس مستدام للمستقبل الطويل الأجل“.

وسيكون الرئيس المشارك لمانشستر يونايتد جويل غليزر نائبا لرئيس دوري السوبر، وقال: ”من خلال الجمع بين أعظم الأندية واللاعبين في العالم للعب مع بعضهم البعض طوال الموسم، سيفتح دوري السوبر فصلاً جديدا لكرة القدم الأوروبية، ويضمن منافسة عالمية المستوى، ويزيد الدعم المالي لكرة القدم بشكلها الأوسع“.