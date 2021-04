ما مصير دوري أبطال أوروبا بعد تأسيس دوري السوبر الأوروبي؟

جاء إعلان 12 ناديا أوروبيا كبيرا إطلاق دوري السوبر الأوروبي، بقيادة فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد، ليكون بمثابة الانقلاب على كرة القدم الأوروبية والعالمية، في خطوة تهدد بقاء أبرز بطولتين للأندية في أوروبا (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وأعلنت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية، وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا، إطلاق دوري السوبر.

وينص نظام المسابقة الجديدة على لعب مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق، وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين لاستكمال فرق دور الثمانية.

وسيكون بين الأندية العشرين 15 ”عضوا مؤسسا“، أي أنه يتبقى ثلاثة أندية من المؤسسين، في الوقت الذي يتردد فيه أن لايبزيغ الألماني وليون الفرنسي وبورتو البرتغالي بين الأندية التي لا تزال تفكر في الانضمام للبطولة الوليدة، وذلك فضلا عن خمسة فرق تتأهل للبطولة.

