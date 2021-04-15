ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. هالاند المتصدر يغادر ومحمد صلاح خارج السباق

غادر النرويجي إيرلينغ هالاند، متصدر هدافي دوري أبطال أوروبا، المسابقة بعد خروج فريقه بروسيا دورتموند من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي فيما لا يزال مطارده الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في السباق.

وفشل الثنائي في التسجيل في إياب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ليبقى هالاند في الصدارة برصيد 10 أهداف وكليان مبابي ثانيا برصيد 8 أهداف.

وخرج -أيضا- المصري محمد صلاح هداف ليفربول والذي كان يحتل المركز الثالث برفقة عدة لاعبين برصيد 6 أهداف، وبقي منهم في السباق الفرنسي أولفييه جيرو هداف تشيلسي والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وما زال -أيضا- في السباق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والذي سجل 5 أهداف.

وأمام كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لقائي نصف النهائي أمام مانشستر سيتي لتجاوز النرويجي إيرلينغ هالاند وخطف جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية.

وكان البولندي روبيرت ليفاندوفسكي توج هدافا للمسابقة الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.

وسُجل 356 هدفا في 120 لقاء في النسخة الحالية بمعدل بلغ 2.96 هدف في اللقاء وهدف كل 33 دقيقة تقريبا.

ويتصدر بايرن ميونخ -الذي غادر المسابقة من دور ربع النهائي- الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 27 هدفا متبوعا بمانشستر سيتي برصيد وباريس سان جيرمان برصيد 21 هدفا فيما سجل تشيلسي 19 هدفا وريال مدريد 18 هدفا.