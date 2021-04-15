كلوب: محمد صلاح كان يسجل مثل هذه الفرص مغمض العينين

أرجع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إقصاء فريقه أمام ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إضاعة عدة فرص سهلة في بداية اللقاء ولخبرة لاعبي الفريق المنافس.

وقال المدرب الألماني بعد اللقاء :“ لقد خضنا لقاءات هذا الموسم حيث كان يجب الفوز خلالها لكننا لم ننه الفرص بشكل جيد، علينا أن نأخذ بذلك ”.

وأضاف حول لقاء ريال مدريد والفرص التي سنحت للفريق وقال :“ نعرف كم مرة سجل محمد صلاح مثل هذه الفرص بعينين مغمضتين، لكن هذه المرة لا، لقد حصل على عدة فرص“.

وأكد يورغن كلوب أن ريال مدريد تحكم في اللقاء بعد الدقيقة 60 وقال :“ بعد الدقيقة 60 أخذوا السيطرة أكثر وتحصلوا على الكرة أكثر، أجرينا تغييرات لكن التوقيت لم يكن جيدا“.

وأضاف :“ لم ننجح بشكل جيد وخسرنا نسق اللقاء. هذه الليلة ربما كنا جيدين لكننا خارج المنافسة في كل الأحوال“.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد التعادل على ملعبه 0-0 بعد الخسارة ذهابا 3-1.

ولم يبق أمام ليفربول سوى لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 52 نقطة على بعد 3 نقاط من المركز الرابع الذي يحتله حاليا ويستهام يونايتد.



الشرطة تفتح تحقيقا

إلى ذلك، قررت شرطة ليفربول فتح تحقيق في قضية مهاجمة حافلة ريال مدريد التي كانت في طريقها لملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم رشق الحافلة بالحجارة وكسر زجاج إحدى نوافدها التي كان يجلس بالقرب منها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وجاء في بلاغ لشرطة ليفربول :“ التحقيق جار بعد أن لحقت أضرار بحافلة ريال مدريد الليلة عند اقترابها من ملعب أنفيلد ”.

وأضاف البلاغ :“ لن يتم التسامح مع مثل هذه الحوادث ونحن نعمل مع ليفربول ونراجع صور كاميرات المراقبة والصور“.

واعتذر ليفربول لفريق ريال مدريد وأدان سلوك جماهيره بعد الحادث الذي لا يعتبر الأول من نوعه فقد سبق أن هاجمت جماهير الفريق حافلة مانشستر سيتي أثناء توجهها لملعب أنفيلد سنة 2018 خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.