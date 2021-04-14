رياضة

غوارديولا وفودين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 22:09 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 22:20 GMT

غوارديولا وفودين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

غوارديولا يقود مانشستر سيتي لأول مرة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أخفق في آخر ثلاثة مواسم.

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

بلغ الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه كمدرب، بعدما قاد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الدور بفوزه ذهابا وإيابا على بروسيا دورتموند.

وقالت إحصائيات OPTA إن غوارديولا يتساوى مع غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير في صدارة المدربين الذين قادوا أنديتهم إلى هذا الدور في البطولة.

وسيلتقي سيتي، الذي ودع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة أعوام، مع باريس سان جيرمان في قبل النهائي، بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية.

 

وهذه المرة الأولى التي يقود فيها غوارديولا سيتي إلى قبل النهائي بعدما ودع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم.

كما أن هذه المرة الثانية فقط في تاريخ دوري الأبطال يسجل لاعبان (جود بيلينجهام وفيل فودين)، عمرهما أقل من 21 عاما، في نفس المباراة في أدوار خروج المغلوب، بعدما فعلها الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي خلال مباراة موناكو ضد بروسيا دورتموند في أبريل/نيسان 2017.

وبات فودين ثاني لاعب يقل عمره عن 21 عامًا يسجل في مباراتي الذهاب والعودة في دور الثمانية بعد مبابي في موسم 2016/17 لصالح موناكو ضد بروسيا دورتموند أيضا.

 

وشهدت المباراة تسجيل النجم الجزائري رياض محرز أول أهدافه في البطولة منذ هدفه في مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك رغم خوضه 14 مباراة مع سيتي في البطولة منذ ذلك الحين.

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