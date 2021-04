غوارديولا وفودين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

بلغ الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه كمدرب، بعدما قاد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الدور بفوزه ذهابا وإيابا على بروسيا دورتموند.

وقالت إحصائيات OPTA إن غوارديولا يتساوى مع غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير في صدارة المدربين الذين قادوا أنديتهم إلى هذا الدور في البطولة.

وسيلتقي سيتي، الذي ودع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة أعوام، مع باريس سان جيرمان في قبل النهائي، بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية.

8 – Manchester City boss Pep Guardiola has reached his eighth UEFA Champions League semi-final, now the joint-most in the history of the competition, alongside José Mourinho. Master. #UCL pic.twitter.com/BtUwe1YfYn

وهذه المرة الأولى التي يقود فيها غوارديولا سيتي إلى قبل النهائي بعدما ودع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم.

كما أن هذه المرة الثانية فقط في تاريخ دوري الأبطال يسجل لاعبان (جود بيلينجهام وفيل فودين)، عمرهما أقل من 21 عاما، في نفس المباراة في أدوار خروج المغلوب، بعدما فعلها الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي خلال مباراة موناكو ضد بروسيا دورتموند في أبريل/نيسان 2017.

وبات فودين ثاني لاعب يقل عمره عن 21 عامًا يسجل في مباراتي الذهاب والعودة في دور الثمانية بعد مبابي في موسم 2016/17 لصالح موناكو ضد بروسيا دورتموند أيضا.

2 – Phil Foden is only the second player aged younger than 21 to score in both legs of a UEFA Champions League quarter-final tie, after Kylian Mbappe in 2016/17 for Monaco against Borussia Dortmund (18). Phenom. pic.twitter.com/PLCL5yxUH2

— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021