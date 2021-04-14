رياضة

من فودين إلى مبابي: جاهز؟ ‎
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 22:20 GMT

من فودين إلى مبابي: جاهز؟ ‎

وجه فيل فودين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تأكد مواجهة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

وجه فيل فودين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تأكد مواجهة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فودين نجح في إحراز هدف التقدم لمصلحة مانشستر سيتي بشباك دورتموند، في الدقيقة 76، ليخطف بطاقة الصعود لمانشستر سيتي.

وسيلعب مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن صعد الفريق الباريسي على حساب بايرن ميونخ.

وعقب نهاية المباراة وجه فودين رسالة إلى مبابي قبل مباراة الفريقين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وقال: ”مبابي هل أنت جاهز؟“ مع تحية باليدين.

 

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد تفوقه على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في ذهاب دور ربع النهائي من المسابقة.

وقدم دورتموند شوطا أول قويا، تمكن خلاله من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 15، إثر كرة ارتدت من دفاع السيتي لتصل إلى المهاجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي لم يتردد في إسكانها شباك الحارس إيدرسون.

وظهر السيتي بشكلٍ مُغاير في الشوط الثاني بعد أن شعر فريق المدرب بيب غوارديولا باقتراب خطر الخروج من المسابقة، ليُدرك النجم الجزائري رياض محرز هدف التعادل في الدقيقة 55 من علامة الجزاء.

 

ضغط السيتي استمر حتى نجح لاعب الوسط فيل فودين في تسجيل هدف ثانٍ مع حلول الدقيقة 75.

وكان السيتي قد أنهى مواجهة الذهاب على ملعب ”الاتحاد“ منتصرا بالنتيجة ذاتها، ليضمن تواجده بين الأربعة الكبار بتفوقه بنتيجة المباراتين.

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