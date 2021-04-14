دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يطيح بليفربول ومانشستر سيتي يتخطى بروسيا دورتموند ويصعد إلى دور الـ4‎

صعد فريق ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله سلبيًا أمام ليفربول في ملعب أنفيلد.

ريال مدريد خطف بطاقة الصعود إلى دور الـ4 بمجموع المباراتين حيث فاز بمباراة الذهاب في مدريد 3/1، ليصطدم بفريق تشيلسي.

أضاع ليفربول العديد من الفرص وفشل في هز شباك ضيفه، الذي تمتع بصلابة دفاعية قوية.

#ريال_مدريد يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا بالتعادل سلبياً مع #ليفربول بعد تفوقه ذهاباً 3 / 1 pic.twitter.com/7JCFTall5z — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

على الجانب الآخر أفسد مانشستر سيتي الإنجليزي مغامرة مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي بعدما تغلب عليه 2 -1 في عقر داره يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 – 1 في الشوط الثاني ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة ، والذي يلتقي فيه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

افتتح جودي بيلينجهام، التسجيل لدورتموند في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

ومنح رياض محرز التعادل لسيتي، في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وسجل فيل فودين، هدف السيتزنز الثاني، في الدقيقة 75.

مانشستر سيتي @Cityarabia يحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على بوروسيا دورتموند2/1 pic.twitter.com/mjsqBtXl7x — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

بتلك النتيجة يواجه سيتي، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي البطولة، بعد أن أطاح الأخير بنظيره بايرن ميونخ الألماني، من ربع النهائي.