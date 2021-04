جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا

قامت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بالاعتداء على حافلة ريال مدريد قبل دخولها إلى ملعب أنفيلد، حيث يلعب الفريقان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرضت حافلة ريال مدريد للرشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج الحافلة، في المكان الذي يجلس فيه المدرب زين الدين زيدان.

واستقبلت جماهير ليفربول حافلة ريال مدريد بالشماريخ والألعاب النارية، وتهور البعض وقام برشق الحافلة بالحجارة.

😳@RealMadrid’s team bus has been attacked on their way to their @ChampionsLeague 2nd leg vs @LFC! pic.twitter.com/cOzWPrpOoq

— SPORF (@Sporf) April 14, 2021