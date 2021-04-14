رياضة

جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 18:36 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 19:20 GMT

جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا

لم يسفر الاعتداء عن إصابة أي شخص، ودخلت بعثة ريال مدريد بأكملها سالمة إلى الملعب.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قامت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بالاعتداء على حافلة ريال مدريد قبل دخولها إلى ملعب أنفيلد، حيث يلعب الفريقان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرضت حافلة ريال مدريد للرشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج الحافلة، في المكان الذي يجلس فيه المدرب زين الدين زيدان.

واستقبلت جماهير ليفربول حافلة ريال مدريد بالشماريخ والألعاب النارية، وتهور البعض وقام برشق الحافلة بالحجارة.

 

 

ولم يسفر الاعتداء عن إصابة أي شخص، ودخلت بعثة ريال مدريد بأكملها سالمة إلى الملعب.

وقامت الشرطة البريطانية بإزالة بقايا الزجاج المحطم من حافلة ريال مدريد، داخل ملعب أنفيلد.

ويعود ريال مدريد، اليوم الأربعاء، إلى معقل ليفربول، ملعب أنفيلد، حيث يخوض الريال لقاء الإياب أمام ليفربول متفوقاً بالفوز في لقاء الذهاب (3-1) على ملعب ألفريدو دي سيتفانو.

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