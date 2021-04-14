ألعاب نارية ضخمة تهز فندق إقامة مانشستر سيتي في دورتموند

تأثرت استعدادات مانشستر سيتي لإياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الليلة أمام بروسيا دورتموند، بألعاب نارية وتفجيرات قامت بها بعض جماهير دورتموند خارج فندق إقامة بعثة النادي الإنجليزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن شهود عيان قولهم: إن ”انفجارات مذهلة“ حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسببت في استيقاظ السكان بما في ذلك أعضاء بعثة سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في فندق راديسون بلو في دورتموند.

وأضافت الصحيفة، أن مجموعة ضمت نحو 17 فردًا أطلقت الدفعة الأولى من الألعاب النارية في الساعة 2.45 صباحًا، لكن أفراد أمن مرافقين لبعثة سيتي هرعوا على الفور إلى مكان الحادث وقاموا بدوريات في المنطقة لتمشيطها.

ومع ذلك، في الساعة 4.30 صباحًا، عاد حوالي سبعة من أعضاء المجموعة ذاتها لإحداث تفجير ثان في منطقة قريبة من الفندق، مما أيقظ البعثة والسكان مرة أخرى.

وتم استدعاء الشرطة ومشطت المنطقة تماما، لكن أفراد الأمن الخاص بسيتي هم من أحبطوا المحاولة الثالثة في الساعة 5.30 صباحًا، حيث رصدت بعثة النادي أعضاء من المجموعة وتمكنوا من مطاردتهم بعيدًا عن المنطقة.

وقال أحد المصادر: ”ما حدث ليس مجرد ضجة أو صخب جماهيري. نحن نتحدث عن ألعاب نارية شديدة القوة. كانت الانفجارات لا تصدق. شعرت كما لو أن الفندق اهتز“.

وتم فحص لقطات كاميرات المراقبة، ولكن يعتقد أنه من غير المحتمل اتخاذ الشرطة للمزيد من الإجراءات.

وتظهر صورة حصلت عليها الصحيفة، آثار الصندوقين اللذين احتويا على العديد من الألعاب النارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي الفندق غضبوا من الحادث وساهموا في المساعدة، وأشادت بهم بعثة سيتي التي تدخل مباراة العودة متفوقة بعد الفوز 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر.

ويأمل سيتي في بلوغ الدور قبل النهائي لأبرز مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة تحت قيادة غوارديولا بعد أن ودع المسابقة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة السابقة.