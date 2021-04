نيمار يحسم الجدل بشأن بقائه في باريس سان جيرمان

أطلق البرازيلي نيمار داسيلفا أبرز إشارة على بقائه في باريس سان جيرمان بعد تأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، رغم الخسارة بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ حامل اللقب في إياب دور الثمانية، مساء الثلاثاء.

وألمح نيمار عقب التأهل في ملعب ”بارك دي برينس“ إلى أنه سيجدد عقده مع النادي الباريسي، مؤكدا أنه ”أكثر سعادة من ذي قبل“ في النادي الفرنسي.

وأضاف في مقابلة مع محطة TNT Sports البرازيلية ”هذا (التجديد مع باريس سان جيرمان) لم يعد يمثل مشكلة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة وأنا هنا في باريس سان جيرمان. أشعر بسعادة أكبر من ذي قبل“.

وفاز المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 29 عاما، بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما قاد فريقه لقبل النهائي أبرز بطولة أوروبية وثأر من النادي البافاري الذي فاز بالنتيجة ذاتها (1-صفر) في نهائي نسخة العام الماضي.

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 13, 2021