ذا صن: "يويفا" يعدل قاعدة الأهداف خارج الأرض الموسم المقبل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيلغي جزئيا قاعدة الأهداف خارج الأرض من الموسم المقبل في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه بموجب اللوائح الجديدة التي من المقرر الاتفاق عليها يوم الجمعة، فإن الأهداف خارج الأرض ستحتسب فقط حتى نهاية الدقيقة الـ90 من مباراة الإياب، ولن يكون هناك أي أفضلية لأي هدف يتم تسجيله في الوقت الإضافي.

وهذا الاقتراح المدعوم من قبل الأندية الأوروبية الكبرى سيكون مطروحا على الطاولة في اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الأوروبي، والتي تضم نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، والرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو.

لكن تم رفض اقتراح آخر بإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض تماما، لكن ”يويفا“ مستعد لإعطاء الضوء الأخضر للتغيير جزئيا في الموسم المقبل بعد موسم ضرَبته جائحة كوفيد-19 وزاد اللغط بشأن قاعدة الأهداف خارج الأرض التي بدأت في موسم 1965-1966.

دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ.. وتشيلسي يتأهل على حساب بورتو https://t.co/TPck41bfIv pic.twitter.com/oNfew6qpgx — إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2021

وأثار عدد المباريات التي أقيمت في ملاعب محايدة، بما في ذلك مباريات خاضتها أندية تشيلسي وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، مخاوف من أن القاعدة لم تعد مناسبة لغرضها الأساس.

وفي غضون ذلك، يمضي اليويفا قدما في خططه لزيادة مباريات دوري أبطال أوروبا من 125 مباراة في الموسم إلى 225 مباراة.

وستشهد خطة ”يويفا“ مشاركة 36 فريقا في دوري واحد لكنها تلعب 10 مباريات في المرحلة الافتتاحية، ويعني ما يسمى بـ ”النظام السويسري“ أن تلعب الأندية مع خصوم من المصنفين لضمان العدالة في المنافسة.

وستتأهل الأندية الثمانية الأولى بعد 10 مباريات تلقائيا إلى دور الـ16، مع تحديد المراكز الثمانية الأخيرة حسب مباريات الذهاب والإياب التي تشمل الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين.

من المتوقع أن يتم تأكيد هذا الشكل الجديد من البطولة الي سيتم تطبيقه بعد عام 2024 بحلول نهاية هذا الشهر.