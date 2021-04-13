الخليفي: ليس لدى نيمار ومبابي عذر للرحيل عن باريس سان جيرمان‎

وجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى نجمي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنه ”ليس لديهما أعذار لترك النادي والرحيل لفريق آخر“.

وقال الخليفي في تصريحات لـ ”RMC“: ”لقد استثمرنا الكثير في هذا النادي للفوز بدوري أبطال أوروبا وجميع الألقاب على المحك“.

وأضاف: ”كما أنه لم يعد لدى نيمار ومبابي أي عذر لترك باريس سان جيرمان“.

وتابع: ”لدينا كل شيء للفوز بهذه البطولات، علينا أن نواصل العمل يوماً بعد يوم من أجل تجديد عقديهما، نحن فريق رائع أظهرنا ذلك اليوم“.

وأردف: ”نحترم الآخرين لكننا هناك معهم (الفرق الكبرى)، نعمل ولم ينتهِ الأمر، نحتاج أن نستمر ونحافظ على هدوئنا، نحتاج إلى العمل أكثر كل يوم، الثقة موجودة لدينا“.

وارتبط اسم الثنائي مبابي ونيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي في الميركاتو المقبل، حيث أشارت تقارير برغبة النجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة للعب مجددا رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أمام مبابي فتربطه العديد من التقارير بالرحيل إلى ريال مدريد، حيث لم يجدد عقده حتى الآن.

وبلغ باريس سان جيرمان الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة 1-صفر على ملعبه أمام بايرن ميونخ، حامل اللقب، الذي ودع البطولة بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين، يوم الثلاثاء.