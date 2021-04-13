رياضة

دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ.. وتشيلسي يتأهل على حساب بورتو
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 20:55 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 22:00 GMT

دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ.. وتشيلسي يتأهل على حساب بورتو

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته، يوم الثلاثاء، أمام نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته، يوم الثلاثاء، أمام نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب ربع النهائي، على ملعب ”حديقة الأمراء“.

وكان بايرن ميونخ يحتاج للفوز بنتيجة 2-0 أو 3-1 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي، بعدما خسر في ألمانيا مباراة الذهاب بنتيجة 2-3 من باريس سان جيرمان، ولكن هذا لم يتحقق اليوم ليودع البطولة التي يحمل لقبها.

وينتظر سان جيرمان المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

وجاء هدف بايرن الوحيد عن طريق موتينغ في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعدما سدد ألابا وارتدت الكرة ووصلت لموتينغ، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في شباك نافاس.

وحاول لاعبو باريس سان جيرمان الوصول لمرمى بايرن أكثر من مرة، لكن العارضة وقفت حائلا أمام البرازيلي نيمار.

وفي مباراة أخرى، تأهل أيضا فريق تشيلسي رغم خسارته أمام بورتو البرتغالي (0-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“.

سجل هدف بورتو مهدي طارمي، من مقصية رائعة في الدقيقة 90.

وجاء تأهل ”البلوز“ بفضل فوز الفريق في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وسيواجه تشيلسي الفائز من مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، اللذين يلتقيان إيابا مساء الأربعاء، علما أن لقاء الذهاب على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“ انتهى بفوز ريال مدريد 3-1.

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