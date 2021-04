حرمان الحكم الهولندي ماريو ديكس صاحب أزمة "هدف رونالدو" من المشاركة بكأس الأمم الأوروبية

لن يشارك الحكم الهولندي ماريو ديكس، الذي لم يحتسب للبرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً شرعياً سجله في مواجهة صربيا خلال تصفيات كأس العالم 2022، في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي ستلعب هذا الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصدر من الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنه من المتوقع أن ”يدخل الحكم يان دي فرايس بدلاً منه في طاقم التحكيم الهولندي بقيادة داني ماكيلي“.

ويأتي قرار الاستغناء عن ديكس بعد ثلاثة أسابيع من المباراة التي شهدتها مواجهة صربيا والبرتغال، والتي لم يحتسب بسببها هدفاً شرعياً لرونالدو كان ليغير نتيجة المباراة للفوز.

ولا تطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، لهذا فكان القرار نهائياً.

بعدها تلقى رونالدو بطاقة صفراء من الحكم الرئيسي على اعتراضاته، وحين انتهت المباراة ألقى النجم البرتغالي شارة القيادة على أرض الملعب.

وفي نوبة غضبه، قرر رونالدو أن يترك الملعب ويلقي بشارة قيادة منتخب البرتغال على الأرض، ويتجه لغرفة خلع الملابس وهو يتمتم بكلمات غاضبة.

Cristiano Ronaldo was fuming at full-time after being denied a 93rd-minute winning goal against Serbia that appeared to cross the line 😡 pic.twitter.com/PD8ePdluoR

— Football Daily (@footballdaily) March 27, 2021