كلوب قبل مباراة ليفربول وريال مدريد: نستطيع تحقيق انتفاضة أخرى بدوري أبطال أوروبا

أكد يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يستطيع تحقيق انتفاضة أخرى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يواجه ريال مدريد، في إياب دور الـ8 للبطولة.

ليفربول خسر 3-1 في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد بإسبانيا، ووجد نفسه الآن في موقف شبه مستحيل مرة أخرى في أدوار خروج المهزوم، كما حدث في العام قبل الماضي أمام برشلونة.

وسيحاول كلوب وفريقه أن يستمدوا الإلهام من انتفاضة ليفربول أمام برشلونة في الدور قبل النهائي عام 2019، عندما فاز 4-صفر ليتأهل بانتصاره 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وفي ظل تأخره في النتيجة وغياب الجماهير عن الاستاد لتشجيعه بسبب جائحة كوفيد-19، قال كلوب إن فريقه سيصنع الأجواء الخاصة به مع سعيه لتعويض تأخره، أمام ريال مدريد المبتلى بالغيابات، ولكن بشرط عدم ارتكاب المزيد من الأخطاء الدفاعية.

وقال كلوب للصحفيين: ”عندما تكون مهزوما 3-1 يبدو الأمر وكأنك خرجت من البطولة بالفعل، وهذا معناه أن ليس لدينا الكثير لنخسره. أظهرت النتيجة أنهم أفضل منا لكنه الشوط الأول فقط“.

وأضاف المدرب الألماني عن احتمال تعويض الخسارة: ”كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن. نتحدث حول النتائج لكن بالنسبة لي الأداء أكثر أهمية. علينا أن نلعب بمستوانا“.

وتابع: ”من المهم أن ندافع بأعلى مستوى في ظل القدرات التي يمتلكها مدريد، فاز ريال مدريد على برشلونة (في الدوري الإسباني) بعد تغلبه علينا، ولذلك هم في فترة جيدة بالتأكيد“.

