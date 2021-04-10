كورونا يكبد ريال مدريد 15 مليون يورو في 4 أيام

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد سيخسر 15 مليون يورو خلال 4 أيام؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولعب ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو أمام ليفربول، يوم الثلاثاء الماضي، ويستضيف اليوم السبت منافسه برشلونة، في الكلاسيكو، في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإنه في الوضع الطبيعي كان ريال مدريد سيحصل على نحو 15 مليون يورو، حال إقامة هاتين المباراتين بحضور جماهيري.

وأضافت الصحيفة، أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزينة ريال مدريد لو أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بحضور الجمهور، إلى جانب الأرباح القادمة من الجانب التجاري.

أما مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة فكانت ستحقق دخلا أقل بسبب التذاكر الموسمية، لكن بيعها يكون أسهل، وكانت ستحقق دخلا يقارب 5 ملايين يورو.

ويلعب ريال مدريد مبارياته البيتية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث يخضع ملعبه سانتياغو برنابيو لتطوير وتعديل، وقد استضاف آخر مباراة في مارس 2020، وكانت في فوز النادي الملكي 2/0 على برشلونة في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد 3/1 على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليقترب من نصف نهائي البطولة، ويسعى الميرنغي للفوز على برشلونة، اليوم السبت، للقفز إلى الصدارة، مناصفة مع أتلتيكو مدريد، الذي يلعب مع ريال بيتيس، غدا الأحد.