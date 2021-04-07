دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”أليانز آرينا“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”أليانز آرينا“ في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق جواد بدة.

مشوار الفريقين

تأهل بايرن ميونخ عن المجموعة الأولى متصدرا الترتيب بعد تحقيق 5 انتصارات على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف الروسي ذهابا وإيابا وسالزبورغ النمساوي ذهابا وإيابا.

وأطاح البايرن بمنافسه لاتسيو الإيطالي في دور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 4-1 في إيطاليا و2-1 في ألمانيا، وسجل حامل اللقب 24 هدفا واستقبل 7 أهداف دون هزيمة في 8 مباريات ويعد روبرت ليفاندوفيسكي هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

وصعد باريس سان جيرمان عن المجموعة الثامنة بعد أن فاز ذهابا وإيابا على إسطنبول باشاك شهير التركي وتبادل الفوز والهزيمة مع لايبزيغ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأطاح باريس بمنافسه برشلونة الإسباني في دور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 4-1 في إسبانيا والتعادل بهدف لكل منهما في فرنسا.. وسجل الفريق 18 هدفا واستقبل 8 أهداف ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق في دوري الأبطال كيليان مبابي برصيد 6 أهداف.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا 1994 في مرحلة المجموعات وفاز باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و1-0.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال نسخة 1997 وفاز بايرن بنتيجة 5-1 ثم خسر في فرنسا بنتيجة 3-1، ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال عام 2000 وفاز باريس سان جيرمان بهدف دون رد ثم فاز بايرن بنتيجة 2-0 في ألمانيا.

وتجدد الصدام بين الفريقين في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال لنسخة 2017 وفاز باريس بنتيجة 3-0 وفاز بايرن بنتيجة 3-1 ثم تغلب البايرن في نهائي نسخة الموسم الماضي بهدف دون رد.

أفكار فليك

يدخل بايرن ميونخ حامل اللقب المواجهة باحثا عن تحقيق الفوز قبل الذهاب إلى فرنسا خاصة أن الفريق البافاري يدرك جيدا قوة باريس وصيف النسخة الماضية بجانب تأثره بالغيابات المهمة التي تضرب صفوفه وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق وسيرجي غنابري لإصابته بفيروس كورونا، ومارك روكا للإصابة.

وقال هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي، قبل المباراة إن المباراة لن تكون سهلة كما أنها ليست حاسمة فالمواجهة الثانية ستكون معيار الحسم للتأهل مؤكدا أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز في ألمانيا.

وأضاف: ”البايرن عليه الحذر من الكرات السريعة التي يقدمها باريس وخاصة أن كيليان مبابي أحد النجوم المميزين في استغلال المساحات وهز الشباك“.

ويلعب بايرن ميونخ بطريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس مانويل نوير وأمامه رباعي خط الدفاع دافيد آلابا ونيكولاس سولي وبنيامين بافارد وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره ليون جوريتزكا مع مثلث صناعة اللعب ليروي ساني وكينغسلي كومان وألفونسو دافيز الذي يتقدم لدور الجناح مع اللعب بتوماس مولر كمهاجم وهمي.

ويبدأ فليك باللاعب تشوبو موتينغ كمهاجم صريح ويعود دافيز لدور الظهير الأيسر ويلعب ساني كجناح ومولر كمهاجم متأخر منذ بداية اللقاء للضغط على دفاع باريس.

أسلحة بوكتينيو

يدخل باريس سان جيرمان المباراة من أجل قطع خطوة في مشوار التأهل وخاصة أن الفريق الألماني حرم باريس من حلم التتويج بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

ورفض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الحديث عن غيابات بايرن ميونخ، مؤكدا أن الظروف تقريبا متشابهة في الفريقين كما أشار إلى أن فريقه يعاني من غيابات مهمة.

وِأكد بوكتينيو في المؤتمر الصحفي أن فكرة الثأر مما حدث في نهائي النسخة الماضية دافع مهم للاعبيه لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية وإقصاء بايرن ميونخ، مؤكدا أن بايرن يلعب بدفاع متقدم ويستخدم الأطراف بطريقة رائعة.

ويفتقد باريس خدمات لياندرو باريديس للإيقاف وماركو فيراتي وأليساندرو فلورينزي وخوان بيرنات ولايفين كورزاوا وماورو إيكاردي وتشافي سيمونز وإدواردو ميشوت.

ويعتمد باريس على تشكيلته التي تضم الحارس كايلور نافاس وأمامه رباعي خط الدفاع بيرنسيل كيمبيمبي وماركينيوس وتيلو كيرير وعبده ديالو.

ويقود خط الوسط أندير هيريرا وبجواره إدريسا جاي وأمامهما نيمار وعلى الأطراف كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا وفي الهجوم مويس كين.

وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن باريس فريق مرعب هجوميا ويملك تنظيما تكتيكيا مع بوكتينيو، موضحا أن نيمار ومبابي ثنائي مميز ومعهما كين مؤكدا أن الغيابات لن تؤثر على الشق الهجومي لباريس ولكن على المستوى التنظيمي سيفتقد الفريق جهود فيراتي.

وأضاف: ”بايرن فريق تكتيكي ومنظم لأبعد الحدود ويعتمد على قوة الأطراف ولكن غياب ليفاندوفسكي ضربة قوية للفريق فهو ماكينة أهداف وقادر على هز الشباك وسيؤثر على فريقه بهذا الغياب“.