دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”أليانز آرينا“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”أليانز آرينا“ في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق جواد بدة.

Our title defence continues this evening against a familiar foe 🏟️#packmas #FCBPSG #MiaSanMia pic.twitter.com/ZgIXUbTpAO

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) April 7, 2021