حكم الراية يطلب توقيع هالاند عقب مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، واقعة غريبة بين النجم النرويجي إرلينغ هالاند، والحكم المساعد الروماني أوكتافيان سوفري.

وفور نهاية المباراة قام الحكم المساعد الروماني أوكتافيان سوفري بانتظار هالاند في ممر غرف خلع الملابس لملعب الاتحاد، من أجل الحصول على توقيع هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وأظهرت لقطات ما بعد المباراة قيام الحكم أوكتافيان سوفري، والذي شارك في إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1، تواصله مع هالاند في النفق بعد المباراة للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.

حكم الراية مع إيرلينغ هالاند بعد نهاية المباراة

pic.twitter.com/XEEAynzS17 — بدر الشيباني (@iBaVFL) April 6, 2021

وأثار هذا الموقف الجدل على مواقع التواصل، خاصة أنه ليس من المعتاد أن يطلب الحكام من اللاعبين الحصول على توقيعاتهم بعد المباريات.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي تغلب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لواحد، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح سيتي التسجيل عند الدقيقة 19، بعدما وصلت الكرة إلى الجزائري محرز الذي هيأ كرة بالمقاس لزميله البلجيكي كيفين دي بروين، ليضعها الأخير بباطن قدمه داخل الشباك.

وواصل رجال المدرب بيب غوارديولا بحثهم عن هدف آخر يقتل المباراة، إلا أن الفريق فشل في استغلال الفرص المتاحة له أمام مرمى الألمان، لتأتي الدقيقة 84 بهدف مباغت عدل به ماركو رويس النتيجة لفريقه دورتموند، بعدما استغل كرة من إيرلينغ هولاند.

وقاتل دورتموند بشدة للحفاظ على نتيجة التعادل في الدقائق المتبقية لكن الضغط الهجومي لعناصر السيتي جعل شباك الضيوف تهتز للمرة الثانية بهدف أحرزه لاعب الوسط فيل فودين في الوقت البديل من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تبقى جميع الاحتمالات واردة في لقاء الإياب على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ الأسبوع المقبل، إذ يكفي دورتموند تحقيق الفوز بهدف مقابل لاشيء للتأهل إذا ما استطاع الفريق الصمود أمام هجوم مانشستر سيتي، الذي يكفيه التعادل أول الانتصار بأي نتيجة لضمان العبور.