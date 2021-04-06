رياضة

هدف محمد صلاح في ريال مدريد هو الثالث للاعبين المصريين في شباك الملكي (فيديو)‎
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 20:29 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 20:45 GMT

هدف محمد صلاح في ريال مدريد هو الثالث للاعبين المصريين في شباك الملكي (فيديو)‎

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في جولة الذهاب لمنافسات ربع نهائي دوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في جولة الذهاب لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 51 مع بداية الشوط الثاني، بعد تسديدة من جوتا، أوقفها الدفاع، ثم عادت الكرة إلى صلاح المتمركز أمام المرمى، سددها في شباك كورتوا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل صلاح في شباك ريال مدريد خلال مسيرته الكروية.

وأصبح صلاح ثالث لاعب مصري يسجل هدفا أمام ريال مدريد في مباراة رسمية بعد إبراهيم حسن وأحمد حسام ”ميدو“.

ونجح سابقا 3 لاعبين مصريين في زيارة شباك ريال مدريد في عدة بطولات مختلفة.

المرة الأولى كانت عن طريق إبراهيم حسن عندما كان لاعبا في نيوشاتيل السويسري، خلال مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991، ثم كرر ذلك أحمد حسام ”ميدو“ عندما كان لاعبا في مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عام 2004.

وكان المصري محمد زيدان قام بالتسجيل أيضا في شباك ريال مدريد عام 2008، عندما كان لاعبا في هامبورغ الألماني ولكن المباراة كانت ودية.

ويتقدم ريال مدريد على ليفربول بنتيجة (3-1).

ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، فيما يحل ليفربول ثالثا برصيد 6 ألقاب خلف ميلان الإيطالي الذي يمتلك 7 ألقاب في تاريخه.

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