بايرن ميونخ يعلن إصابة غنابري بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميا إصابة لاعبه سيرج غنابري بفيروس كورونا.

ويصطدم فريق بايرن ميونخ بنظيره باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وكان هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، قال، اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط مارك روكا سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان أيضا.

ويتمتع النادي البافاري بالثقة حتى في غياب هدافه المصاب روبرت ليفاندوفسكي، إذ تغلب على لايبزيغ صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني 1-صفر، يوم السبت الماضي، ليتقدم بفارق سبع نقاط في الصدارة.

وفاز كذلك في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات وسجل 23 هدفا.

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي. 🔗 https://t.co/7Yzoi2mrnG pic.twitter.com/hYefCIYsES — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 6, 2021

وقال فليك إن الإسباني روكا تعرض لإصابة يوم الأحد الماضي وسيغيب غدا، بينما يعاني غنابري من التهاب في الحلق ومن غير المرجح أن يدخل التشكيلة.

وأضاف فليك أن الفريقين تقابلا في نهائي دوري الأبطال العام الماضي وفاز بايرن وتوج باللقب، لكن ذلك لا يعني شيئا الآن.

وتابع: ”يقود باريس مدربا جديدا الآن. لا أعتقد أن مباراة العام الماضي مهمة الآن. نريد التأهل إلى قبل النهائي والنهائي. هذا هدفنا.

”باريس يملك دفاعا متماسكا وحارس مرمى جيدا للغاية، لكن في الهجوم يتمتعون بجودة هائلة“.

وقال فليك إن بايرن يتعين عليه الضغط على ضيفه سريعا عندما يهاجم، مع الحذر من سرعة نيمار وكيليان مبابي عند فقد الكرة.

وأضاف: ”يملكون كفاءة كبيرة، وعندما نفقد الكرة يجب أن نوقفهم سريعا. يجب أن نضعهم أيضا تحت ضغط من البداية“.

ورغم افتقاد باريس سان جيرمان لعدد من لاعبيه، بينهم أليساندرو فلورينزي ومواطنه الإيطالي ماركو فيراتي؛ بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، سيحتاج بايرن أن يكون أكثر حسما في الهجوم من مواجهته أمام لايبزيغ.

وتابع المدرب الألماني: ”يجب أن نثق في هجومنا، وأن نكون أكثر حسما مما كنا عليه أمام لايبزيج، وأيضا الأداء بقوة من البداية. يجب أن نظهر بشكل أفضل غدا مما كنا عليه أمام لايبزيغ“.