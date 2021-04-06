دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة الموقعة الكروية المثيرة التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، في جولة الذهاب لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح هذه المواجهة النارية بين ريال مدريد وليفربول:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“ في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم فيلكس بريش.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

صعد ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة هذا الموسم بعد أن تأهل عبر المجموعة الثانية رغم البداية السيئة بالخسارة أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 3-2، ثم التعادل مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة 2-2، ولكنه انتفض وفاز ذهاباً وإياباً على إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 و2-0، ثم خسر أمام شاختار بنتيجة 2-0، وفاز بنفس النتيجة على مونشنغلادباخ.

وأقصى الريال منافسه أتالانتا الإيطالي في ثمن نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 1-0 في إيطاليا و3-1 في إسبانيا، وسجل الفريق 15 هدفاً واستقبل 10 أهداف في 8 مواجهات، ويبقى كريم بنزيما هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

وتأهل ليفربول عن المجموعة الرابعة بعد الفوز على أياكس الهولندي في عقر داره بنتيجة 1-0، ثم الفوز على مييتيلاند الدنماركي بنتيجة 2-0، واكتساح أتالانتا في عقر داره بنتيجة 5-0، ثم الخسارة في إنجلترا بنتيجة 2-0، والتغلب على أياكس بنتيجة 1-0، والتعادل مع مييتيلاند بنتيجة 1-1.

وفاز ليفربول ذهاباً وإياباً على لايبزيغ الألماني بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي، ليضمن تأهله لربع النهائي، وسجل الفريق 14 هدفاً واستقبل 3 أهداف فقط.. ويبقى هداف الفريق بدوري الأبطال محمد صلاح برصيد 5 أهداف.

9️⃣ كريم بنزيمة سجل في جميع المباريات التي خاضها ضد ليفربول في دوري الأبطال! @Benzema

⚽ 4 أهداف

🚩 3 مباريات#UCL pic.twitter.com/IEk2Hp1OCG — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 6, 2021

تاريخ المواجهات

يبدو لقاء ريال مدريد وليفربول بمثابة نهائي مبكر للبطولة، وبدأت مواجهات الفريقين بشكل رسمي يوم 27 مايو 1981 في نهائي دوري الأبطال، وفاز ليفربول بهدف آلان كينيدي وتوج باللقب.

وكرر ليفربول تفوقه في ثمن نهائي دوري الأبطال 2009 وفاز ذهاباً بهدف دون رد، وتفوق إياباً برباعية نظيفة، ولكن ريال مدريد تفوق في مرحلة المجموعات لنسخة 2014 بالفوز 3-0 في إنجلترا و1-0 في إسبانيا.

وكان آخر لقاء قد جمع الفريقين يوم 26 مايو 2018 في نهائي دوري الأبطال، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 وكان ذلك اللقاء شاهداً على إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في كتفه، بعد التحام شهير مع سيرجيو راموس، قائد الريال.

عصا زيدان السحرية

يتفق الكثيرون أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا يبدو كمثل منافسيه في مجال التدريب حين يخوض دوري الأبطال، فهو يعلم تماماً مفاتيح هذه البطولة، ويشبهه الكثيرون بأنه يملك عصا سحرية قد تدفع الريال للقب رابع مع ”زيزو“.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن البعض حاول التقليل من ريال مدريد وحظوظه خاصة مع البداية المهزوزة، ولكن لديه كل الثقة في الفوز بالألقاب التي ينافسون عليها.

وأشار إلى أن ليفربول فريق قوي ومميز، ولكنه رفض فكرة الحديث عن محمد صلاح واحتمالية انتقاله للريال في الموسم الجديد، مؤكداً أنه ليس لاعبا في صفوف الريال كي يتحدث عنه.

ويفتقد ريال مدريد نجمين كبيرين هما سيرجيو راموس للإصابة وإدين هازارد لعدم الجاهزية، بخلاف الثنائي فيدريكو فالفيردي وداني كارفخال للإصابة أيضاً، ويعتمد زيدان على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس تيبو كورتوا، وأمامه رباعي خط الدفاع رافايل فاران وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز يميناً وفيرلاند ميندي يساراً.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس، مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور.

أسلحة كلوب

ربما يكون اهتزاز مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي دافعاً كبيراً أمام الريدز لاستكمال المشوار الأوروبي لأبعد نقطة، واستعادة اللقب لمصالحة الجماهير الغاضبة مع اقتراب ضياع لقب الدوري الإنجليزي.

ويفتقد كلوب جهود عدة نجوم على رأسهم فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وديفوك أوريغي وجوردان هندرسون وجوزيف غوميز بسبب الإصابات، لكن المدرب الألماني أكد في المؤتمر الصحفي ثقته في قدرات فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الريال.

وقال كلوب: ”نسعى لتقديم أفضل مستوى فنحن نواجه ريال مدريد، ومباراة 2018 أصبحت جزءاً من الماضي ولا نفكر فيها من الأساس، هدفنا أن نتأهل لنصف النهائي“.

ويلعب ليفربول بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون، وأمامه رباعي خط الدفاع أوزان كاباك وناثانيل فيليبس وترينت ألكسندر أرنولد وأندريه روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينهو، وبجواره تياغو ألكانتارا وجورجينهو فاينالدوم، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وديوغو جوتا أو روبرتو فيرمينو.

وأكد محمد شوقي، لاعب ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المواجهة في رأيه متكافئة إلى حد بعيد، فالفريقان قدما مستويات متذبذبة، وكلاهما يعتمد على تألق نجم واحد، فليفربول يعتمد على صلاح والريال يملك بنزيما.

وأضاف: ”ريال مدريد أقوى في خط الوسط ويملك عناصر متناغمة، وبالتالي ستكون المهمة صعبة على ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية من معقل الريال، ولكن سرعات صلاح أيضا سترهق دفاعات الفريق الإسباني“.