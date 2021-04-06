دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منافسه بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، على ملعب ”الاتحاد“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 2″، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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مشوار مانشستر سيتي ودورتموند

تأهل مانشستر سيتي متصدرا لترتيب المجموعة الثالثة بعدما حصد 16 نقطة من 6 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات أمام بورتو البرتغالي بإنجلترا، ومارسيليا الفرنسي ذهابا وإيابا، وأولمبياكوس اليوناني ذهابا وإيابا.

وصعد مانشستر سيتي أيضا على حساب بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دور الستة عشر عقب الفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا، وسجل السيتي 17 هدفا واستقبل هدفا واحدا خلال 8 مباريات.

وتأهل دورتموند عن المجموعة السادسة بعدما فاز ذهابا وإيابا على زينيت الروسي وأيضا ذهابا وإيابا على كلوب بروج البلجيكي، وخسر أمام لاتسيو الإيطالي وتعادلا في ألمانيا.. وحصد الفريق 13 نقطة.

وصعد دورتموند على حساب إشبيلية الإسباني في ثمن النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-2 والتعادل بنتيجة 2-2.. وسجل الفريق 17 هدفا واستقبل 9 أهداف.

ويعتلي إيريلينغ هالاند صدارة ترتيب هدافي دورتموند ودوري الأبطال برصيد 10 أهداف، كما أن فران توريس يعتلي صدارة هدافي السيتي برصيد 4 أهداف.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

تقابل الفريقان في دوري الأبطال نسخة 2012 في مرحلة المجموعات، وتعادلا في إنجلترا بهدف لكل منهما، وسجل للسيتي ماريو بالوتيلي من ضربة جزاء وأحرز ماركو ريوس لدورتموند.

وتقابل الفريقان في ألمانيا وفاز بروسيا بهدف نظيف سجله يوليان شيبر، كما تقابل الفريقان 3 مباريات وديا، واللافت أن السيتي لم يعرف طعم الفوز على دورتموند.

انطلاقة سيتي.. وحلم دوري أبطال أوروبا

يقدم مانشستر سيتي انطلاقة رائعة في موسمه الحالي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أن المدرب القدير يحلم باستعادة لقب دوري الأبطال، والذي لم يحصده منذ رحيله عن تدريب برشلونة الإسباني.

وتحدث غوارديولا بتقدير كبير لدورتموند في المؤتمر الصحفي وفي وسائل الإعلام قبل المباراة، مؤكدا أنه دائما منجم مواهب ولاعبوه أصحاب جودة عالية، كما أنه يعلم تماما قدرات دورتموند لأنه سبق وقاد بايرن ميونيخ.

وأشار إلى أن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب قبل التوجه لألمانيا، كما أكد أن هالاند صاحب موهبة كبيرة ومهاجم استثنائي بكل معنى الكلمة بدليل أرقامه المميزة.

ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم على الأرجح الحارس إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وروبن دياز وجواو كانسيلو وأولكساندر زيتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره ثنائي صناعة اللعب كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان، مع ثلاثي خط الهجوم رحيم سترلينغ وفيل فودين وبرناردو سيلفا.

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أسلحة دورتموند.. وتوهج هالاند

يدخل بروسيا دورتموند المواجهة باحثا عن تحقيق مفاجأة وإقصاء السيتي، وهو ما يبدأ بمواجهة الذهاب في إنجلترا.

ويعاني دورتموند من غيابات بالجملة، على رأسها أليكس فيتسل ومارسيل شيملزر ودان أكسيل زاجادو وجادون سانشو للإصابة، وأكد المدرب إدين تيرزيتش المدير الفني لدورتموند في المؤتمر الصحفي، أن فريقه لن يكون المرشح الأقوى للفوز بتذكرة التأهل لدور الأربعة.

وأشار إلى أن سيتي حاليا أفضل فريق في العالم، ويملكون جودة فردية وجماعية على أعلى مستوى، موضحا أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى ألمانيا.

ويعتمد دورتموند على طريقة 4-1-4-1 بوجود الحارس ماريون هيتز وأمامه رباعي خط الدفاع ماتس هوملز ومانويل أكانجي وإيمري تشان ورافايل جيريرو.

ويقود خط الوسط توماس ديلاني وأمامه رباعي صناعة اللعب محمود داوود وجودي بيلنجهام وثورجان هازارد وماركو رويس، مع القناص إيريلينغ هالاند.

وقال ياسر رضوان، لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق، لإرم نيوز، إن المباراة لن تكون سهلة للسيتي عكس ما يتوقع الكثيرون حين إجراء قرعة ربع النهائي.

وأوضح أن السيتي يعيش أفضل مواسمه مع غوارديولا، وهناك حالة استنفار في صفوف الفريق وأداء جماعي مبهر، ولكن دورتموند فريق ليس سهلا، وخاصة في البطولة الأوروبية، كما أن هالاند يقدم مستويات مبهرة وسيرحل عن الفريق في الموسم الجديد على الأرجح، وهو ما يحفزه لمواصلة التألق.