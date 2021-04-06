محمد صلاح ضد فاران.. 4 صراعات حاسمة في مباراة ريال مدريد وليفربول

ركز موقع “ ديفونسا سونترال “ على مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل رغبة الفريقين في إنقاذ الموسم والبحث عن اللقب كما أن مستواهما تحسن في الأسابيع الأخيرة.

وحسب الموقع فالفريق الإنجليزي استعاد الثقة بعد الفوز الكبير على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما يجعل اللقاء أكثر صعوبة على ريال مدريد واهتم ب4 صراعات بين لاعبي الفريقين.

تيبو كورتوا ضد أليسون بيكر

يعتبر الحارسان من أفضل حراس العالم رغم تفوق البلجيكي تيبو كورتوا قليلا على منافسه البرازيلي أليسون بيكر الذي يعتبر الأغلى حيث دفع فيه ليفربول 75 مليون يورو.

ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حارس مرماه تيبو كورتوا بمثابة سد منيع وسيعطي ريال مدريد حظوظا كبيرة للفوز حين يكون في أفضل مستواه.

وبالمقابل يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يملك أحد أفضل الحراس في العالم لكنه أقل استمرارية من تيبو كورتوا الذي يمتاز بالثقة ويمنحها لزملائه لكن البرازيلي ارتكب عدة أخطاء في الموسم الحالي بسبب سوء التركيز.

رافائيل فاران ضد محمد صلاح

ستكون المهمة الكبرى لدى دفاع ريال مدريد وخصوصا الفرنسي رافائيل فاران والذي سيكون قائدا لخط الدفاع في غياب سيرجيو راموس وبجانبه ناتشو وامامهما مهمة إيقاف هجوم ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

ويعتبر هجوم ليفربول الأخطر في أوروبا وهو ما يدفع رافائيل فاران ليكون في قمة تركيزه ومنتبها بقوة لخطورتهم وخصوصا النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق.

ويبقى معرفة خطة زيدان في اللقاء إن كان سيلعب ب4-3-3 أو 3-5-2 لتقوية خط دفاعه.

دفاع ليفربول ضد هجوم ريال مدريد

يتنفس زين الدين زيدان الصعداء لغياب فان دايك وغوميز وماتيب مدافعي ليفربول للإصابة وهو ما يعطي بعض التفوق لثلاثي هجوم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وماركو أسينسيو على الثنائي فيليبس وكاباك.

كما يملك ريال مدريد أفضل خط وسط في أوروبا كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش متفوقا على لاعبي وسط ليفربول.

أرنولد وروبرتسون ضد ميندي وفاسكيز

يتفوق ليفربول بأجنحة دفاعه الأكثر مساهمة في الهجوم الثنائي الإنجليزي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وهو ما يفرض على الثنائي الفرنسي ميندي والإسباني لوكاس فاسكيز عدم ترك مساحات في الخلف قد تكلفهم غاليا في اللقاء.

كما ركز الموقع على دكة بدلاء الفريقين حيث يملك ريال مدريد الأفضلية بوجود عدة لاعبين مميزين وبعضهم أكثر خبرة في مقابل عدم توافر ليفربول على عدة لاعبين مميزين في دكة البدلاء.