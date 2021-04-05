زيدان يرد على تساؤل بشأن رغبته في تدريب محمد صلاح

رد زين الدين زيدان، الفرنسي، مدرب ريال مدريد، على تساؤل بشأن رغبته في تدريب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الكروي المقبل، في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن ”الريدز“.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره ليفربول، مساء غد الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: ”بما أنه ليس لاعبا في فريقي فلن أتحدث عن هذه الأمور، كل ما يهمني هو مباراة الغد، وسيتوجب علينا اللعب ضد لاعبين مثل صلاح، وهذا ما سنفعله غدا“.

ويعيش صلاح موسمه الرابع مع ليفربول، ويُقدم مستويات رائعة وأرقاما قياسية.

وأجرى صلاح مؤخرا حوارا لصحيفة ”آس“ الإسبانية، لمح خلاله لإمكانية الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني برشلونة أو ريال مدريد، وقال: ”لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

وعن المباراة، قال: ”هي مباراة صعبة للغاية في دوري الأبطال أمام خصم معروف وحصل على اللقب قبل موسم، ولكن ما يهمنا هو مباراة الغد فقط، لا نرى أبعد من ذلك“.

وعن تقييمه للمدرب الألماني يورغن كلوب، أوضح: ”مدرب عظيم، لقد درّب لفترة طويلة ولديه خبرة كبيرة وما حققه يثبت ذلك، كلوب حقق أشياء عظيمة، وعندما شاركت في الدورة التدريبية شاهدت مسيرة كلوب، كل مدرب له أسلوبه الخاص وليس مضطرا لنسخ أسلوب الآخرين“.