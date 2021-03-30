رياضة

الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مباراتي...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 15:42 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 17:35 GMT

الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مباراتي بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ضربة موجعة للفريق البافاري خاصة وأن هداف الدوري الألماني يمر بأفضل أيامه مؤخراً.

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بعد إصابته في رباط ركبته.

وأصدر بايرن بيانًا مقتضبًا عن مهاجمه الهولندي قال فيه: ”يعاني روبرت ليفاندوفسكي من تمدد في الرباط في ركبته اليمنى، سيغيب مهاجم بايرن ميونخ عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع“.

وتعرّض ليفاندوفسكي للإصابة خلال فترة التوقف الدولي وتواجده مع منتخب بولندا، حيث أعلن الاتحاد البولندي غيابه أمام إنجلترا الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

وبهذه المدة سيغيب ليفاندوفسكي عن مباراتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعد غيابه ضربة موجعة للفريق البافاري، خاصة وأن هداف الدوري الألماني يمر بمستوى مذهل مؤخراً.

تقام مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 7 من شهر أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب من الدور ذاته يوم 13.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، ويعود الفريقان للاصطدام من جديد على ملعب ”بارك دو برنس“ معقل الفريق الباريسي.

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