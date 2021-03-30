الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مباراتي بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بعد إصابته في رباط ركبته.

وأصدر بايرن بيانًا مقتضبًا عن مهاجمه الهولندي قال فيه: ”يعاني روبرت ليفاندوفسكي من تمدد في الرباط في ركبته اليمنى، سيغيب مهاجم بايرن ميونخ عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع“.

وتعرّض ليفاندوفسكي للإصابة خلال فترة التوقف الدولي وتواجده مع منتخب بولندا، حيث أعلن الاتحاد البولندي غيابه أمام إنجلترا الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen. 🔗 https://t.co/z5JIYS5Vwy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 30, 2021

وبهذه المدة سيغيب ليفاندوفسكي عن مباراتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعد غيابه ضربة موجعة للفريق البافاري، خاصة وأن هداف الدوري الألماني يمر بمستوى مذهل مؤخراً.

تقام مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 7 من شهر أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب من الدور ذاته يوم 13.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، ويعود الفريقان للاصطدام من جديد على ملعب ”بارك دو برنس“ معقل الفريق الباريسي.