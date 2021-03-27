ديلي ميل: نهائي دوري أبطال أوروبا بحضور 9 آلاف متفرج على الأقل

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للسماح للجماهير بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إسطنبول من خلال بيع تذاكر ذكية للمشجعين على هواتفهم المحمولة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير حصري في ساعة مبكرة صباح السبت إنه لم يتحدد بعد العدد النهائي المسموح له بحضور المباراة النهائية التي من المقرر أن تجرى يوم 29 مايو/أيار المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

لكن اليويفا أبلغ الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية بالفعل بأنه يجب أن يتمكن 9 آلاف متفرج على الأقل من حضور المباراة في الملعب، مع تقسيم توزيع التذاكر بين الناديين المتأهلين للنهائي.

Who provided the best Round of 16 assist? Verrati 🤝 Mbappé

Cuadrado 🤝 Chiesa

Foden 🤝 Gündoğan

Rakitić 🤝 En-Nesyri#LaysUnited | @LaysUnited pic.twitter.com/b73yoEUUka — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 26, 2021

وأضافت الصحيفة أن الحكومة التركية ستتخذ القرارات النهائية بشأن السعة والضيوف الدوليين، لكن الاتحاد الأوروبي متفائل بشكل كبير.

وابتكر اليويفا نظاما لإتاحة التذاكر للبيع للجماهير عبر الهواتف المحمولة، من المأمول أن يحد من خطر انتشار كوفيد-19 ويقضي على البيع المباشر الذي يزيد انتشار العدوى.

وتبلغ سعة استاد أتاتورك 75.415 متفرجا، ويعتقد اليويفا أنه يمكن زيادة عدد الجماهير التي ستحضر النهائي إلى 30 أو 50% من سعة الاستاد.

وكان من المقرر أن يستضيف هذا الاستاد نهائي العام الماضي لكن تم إلغاء الأمر برمته بسبب تفشي فيروس كورونا وإقامة الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في لشبونة التي استضافت أدوار البطولة حتى النهائي الذي حسمه بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان.