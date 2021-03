ديلي ميل: نهائي دوري أبطال أوروبا بحضور 9 آلاف متفرج على الأقل

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للسماح للجماهير بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إسطنبول من خلال بيع تذاكر ذكية للمشجعين على هواتفهم المحمولة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير حصري في ساعة مبكرة صباح السبت إنه لم يتحدد بعد العدد النهائي المسموح له بحضور المباراة النهائية التي من المقرر أن تجرى يوم 29 مايو/أيار المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

لكن اليويفا أبلغ الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية بالفعل بأنه يجب أن يتمكن 9 آلاف متفرج على الأقل من حضور المباراة في الملعب، مع تقسيم توزيع التذاكر بين الناديين المتأهلين للنهائي.

Who provided the best Round of 16 assist?

Verrati 🤝 Mbappé

Cuadrado 🤝 Chiesa

Foden 🤝 Gündoğan

Rakitić 🤝 En-Nesyri#LaysUnited | @LaysUnited pic.twitter.com/b73yoEUUka

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 26, 2021