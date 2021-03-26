الصحف الرياضية: راؤول مرادف للنجاح.. اختبار رئيسي لأنسو فاتي.. وأغويرو لإرضاء رونالدو (صور)

شكلت تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الأوروبية، والتي شهدت تعادل إسبانيا وفوز إنجلترا وإيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات برشلونة المحتملة، الصيف القادم، وتجديد عقد المدرب أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وبداية بيدري نجم برشلونة الشاب مع منتخب إسبانيا، واهتمام ريال مدريد بلاعب جديد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا 1/1 أمام اليونان في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”بداية سيئة“.

كما اهتمت براؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني، وكتبت: ”راؤول لا يزال مرادفا للنجاح“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا 1/1 أمام اليونان في تصفيات كأس العالم 2022، وبداية بيدري نجم برشلونة الشاب، وكتبت: ”تاريخي بيدري“.

كما تحدثت عن التعاقدات المنتظرة لبرشلونة، وهي 3 صفقات مجانية، ونجم كبير وهو النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”3 تعاقدات مجانية ونجم كبير“.

الصحيفة اهتمت بباو غاسول العائد لفريق برشلونة لكرة السلة، وكتبت: ”غاسول عاد من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا أمام اليونان 1/1 في بداية تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يتعثر“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب والمهدد بالغياب فترة طويلة، وكتبت: ”اختبار رئيسي لأنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بالدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، وكتبت: ”دوري كرة القدم للسيدات سيصبح احترافيا بداية من الموسم القادم“.

أس

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا أمام اليونان 1/1 في بداية تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”خيبة أمل في غرناطة“.

كما تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بموسى ديابي لاعب ليفركوزن، وكتبت: ”موسى ديابي في مفكرة الفريق“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا 5/0 على منتخب سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”يا لها من بداية“.

كما تحدثت عن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”سولشاير يحصل على 30 مليون جنيه إسترليني في عهد جديد مع مانشستر يونايتد“.

واهتمت الصحيفة بمصير كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، من خلال تصريحات مالكه، وكتبت: ”الأمير عبدالله“: ”وايلدر يطلب 4 ملايين جنيه إسترليني لترك الفريق“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا 5/0 أمام سان مارينو في بداية تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”غاريث ساوثغيت يعرف التشكيل الأساسي لبداية يورو 2021 أمام كرواتيا على الرغم من رؤيته فريقه الصاعد يسحق سان مارينو“.

كما اهتمت بإمكانية عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب إسكتلندا في دوري الأمم الستة للرغبي، وكتبت: ”فليبدأ الحفل من جديد“.

كما اهتمت بهزيمة المنتخب الفرنسي أمام منتخب الدانمارك في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 عاما، وكتبت: ”فشل من البداية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا 2/0 على إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إيطاليا اذهب هكذا“.

كما اهتمت بيوفنتوس وتعاقداته المحتملة، وكتبت: ”مويس كين أو كون أغويرو لإرضاء كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت أيضا بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: ”صارم لوكاكو“.