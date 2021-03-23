ردة فعل سيدات مانشستر سيتي بعد علمهن بعدد أهداف منافسهن برشلونة (فيديو)‎

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي ردة فعل 3 من لاعبات فريق السيدات، بعد معرفة حصيلة أهداف نظرائهن في فريق برشلونة خلال مبارياتهن في الدوري الإسباني للسيدات.

ويستعد فريق سيدات مانشستر سيتي لمواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقبل اللقاء المنتظر، تم توجيه سؤال لسيدات فريق مانشستر سيتي بشأن عدد أهداف خصمهن المقبل برشلونة هذا الموسم.

وكان أمامهن 3 اختيارات، هل هي 95 هدفا، 65، 35، ليجبن أنها 65، وهي الإجابة الخاطئة، لتظهر على الشاشة أن الإجابة الصحيحة هي 95 هدفا، ليصبن بالصدمة والدهشة الشديدة وشعورهن بعدم تصديق الرقم.

رد فعل سيدات مانشستر سيتي بعد علمهن بعدد أهداف منافسهن المقبل في دوري الأبطال برشلونة هذا الموسم 😀@Cityarabia @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/2ko4U0IDVg — إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2021

ويبدو أن الفيديو تم تسجيله قبل خوض الفريق الكتالوني آخر مباريات له؛ لأن سيدات برشلونة هذا الموسم يتواجدن في صدارة الليغا بـ60 نقطة، من 20 فوزا دون أي خسارة أو تعادل، وسّجلن 99 هدفا واستقبلن 3 فقط.

فيما تتواجد سيدات مانشستر سيتي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة بعد خوض 17 مباراة، وحققن 13 فوزا وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجلن 54 هدفا واستقبلت شباكهن 11 هدفا.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الفيديو كاملا، ويُظهر تلقي اللاعبات أسئلة بشأن ما يعرفن عن إسبانيا.

وأجابت اللاعبات عن سؤال بشأن اليوم الذي يحتفل فيه الإسبانيون بيومهم الوطني، وكانت إجاباتهن صحيحة.

والسؤال الثاني كان عن العملة الإسبانية والإجابة أيضا كانت صحيحة وهي اليورو، والسؤال الثالث كان عن عدد سكان إسبانيا، وكانت الإجابة صحيحة أيضا وهي 47 مليون نسمة، بالإضافة إلى معلومات عن الموسيقى الإسبانية.