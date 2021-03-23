رياضة

ردة فعل سيدات مانشستر سيتي بعد علمه...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 16:35 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 17:45 GMT

ردة فعل سيدات مانشستر سيتي بعد علمهن بعدد أهداف منافسهن برشلونة (فيديو)‎

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي ردة فعل 3 من لاعبات فريق السيدات، بعد معرفة حصيلة أهداف نظرائهن في فريق برشلونة خلال مبارياتهن في الدوري الإسباني للسيدات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي ردة فعل 3 من لاعبات فريق السيدات، بعد معرفة حصيلة أهداف نظرائهن في فريق برشلونة خلال مبارياتهن في الدوري الإسباني للسيدات.

ويستعد فريق سيدات مانشستر سيتي لمواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقبل اللقاء المنتظر، تم توجيه سؤال لسيدات فريق مانشستر سيتي بشأن عدد أهداف خصمهن المقبل برشلونة هذا الموسم.

وكان أمامهن 3 اختيارات، هل هي 95 هدفا، 65، 35، ليجبن أنها 65، وهي الإجابة الخاطئة، لتظهر على الشاشة أن الإجابة الصحيحة هي 95 هدفا، ليصبن بالصدمة والدهشة الشديدة وشعورهن بعدم تصديق الرقم.

ويبدو أن الفيديو تم تسجيله قبل خوض الفريق الكتالوني آخر مباريات له؛ لأن سيدات برشلونة هذا الموسم يتواجدن في صدارة الليغا بـ60 نقطة، من 20 فوزا دون أي خسارة أو تعادل، وسّجلن 99 هدفا واستقبلن 3 فقط.

فيما تتواجد سيدات مانشستر سيتي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة بعد خوض 17 مباراة، وحققن 13 فوزا وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجلن 54 هدفا واستقبلت شباكهن 11 هدفا.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الفيديو كاملا، ويُظهر تلقي اللاعبات أسئلة بشأن ما يعرفن عن إسبانيا.

وأجابت اللاعبات عن سؤال بشأن اليوم الذي يحتفل فيه الإسبانيون بيومهم الوطني، وكانت إجاباتهن صحيحة.

والسؤال الثاني كان عن العملة الإسبانية والإجابة أيضا كانت صحيحة وهي اليورو، والسؤال الثالث كان عن عدد سكان إسبانيا، وكانت الإجابة صحيحة أيضا وهي 47 مليون نسمة، بالإضافة إلى معلومات عن الموسيقى الإسبانية.

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