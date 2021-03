كيف يمكن أن يكون غوارديولا مفتاح بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة؟

قالت تقارير صحفية إسبانية إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي قد يكون مفتاح بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.

والصيف الماضي، فاجأ ميسي برشلونة وطلب الرحيل عن كامب نو، لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طلبت الحصول على قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة أنعشت آمال النادي الكتالوني في إقناع ميسي في البقاء مع الفريق الذي يلعب له منذ 2004 ولم يلعب لغيره على مستوى الأندية.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي كريستيان مارتن الذي يعمل في شبكة ”ESPN“ قوله:“في الواقع إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا فقد يعود بيب غوارديولا لتدريب برشلونة“.

وأوضح:“ستكون هذه نقطة أخرى من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة، حيث ستنتعش آمال البلوغرانا في التتويج بدوري الأبطال عقب تجديد صفوف الفريق“.

وتابع:“غوارديولا، وميكيل أرتيتا، خياران مطروحان لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة حتى وإن كان المدرب الهولندي يعمل على تطوير أداء الفريق“.

واختتم:“أعتقد أن سيرجيو أغويرو، وغوارديولا، مفتاحان لإقناع ميسي بالبقاء في كامب نو“.

يشار إلى أن مانشستر سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب مع بروسيا دورتموند الألماني، وحال تجاوزه سيلعب مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتولى غوارديولا تدريب برشلونة 4 مواسم قاد خلالها الفريق إلى أنجح فترة في تاريخه كان أبرزها التتويج بسداسية تاريخية في موسمه الأول (2008/2009).

📆 ON THIS DAY: 2011

The greatest performance of Pep Guardiola’s Barcelona? 🏆

From Villa and Messi’s wonderstrikes to Abidal lifting the Champions League trophy after beating cancer… 🥺

What a magnificent game of football! 😍#LLL

🧡🇪🇸⚽️pic.twitter.com/4l8ZGl1nfR

— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) May 28, 2020