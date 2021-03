زيدان يثير الغموض مجددًا حول مستقبله مع ريال مدريد

قال زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني إنه ”لا يفكر إلا في حاضره فقط“، دون النظر إلى مستقبله مع الفريق.

وأكد زيدان، خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، أنه لا يفكر إلا في التتويج ببطولات هذا الموسم“.

وشدد زيدان على أنه سيرحل يوماً ما عن ريال مدريد، وأن العقود في كرة القدم لا تفيد في شيء.

وهذه هي المرة الثانية خلال وقت قصير يتحدث فيها زيدان عن مستقبله مع الفريق الملكي، حيث صرح في وقت سابق بأن بعض وسائل الإعلام لا تحترم الجهد المبذول في ريال مدريد، وأنه سيرحل يومًا ما.

وأوضح: ”أنا لا أخطط لشيء. يمكنك التوقيع لعشر سنوات وترحل غدا، والعكس. بالنسبة لي، ما يثير حماسي هو كل يوم على حدة وباقي المناقشات، أما باقي الأمور فهي مناقشات لا يمكنني التحدث عنها“.

وأضاف: ”هذا هو عالم كرة القدم ولن أغير شيئاً، لطالما أعجبني، لقد حالفني الحظ بإمكانية اللعب في هذا النادي الكبير والآن التدريب فيه، إنني استمتع بذلك كل يوم، لن أغير شيئا مما يقال، يمكنني فقط الاستمتاع لأن كل هذا سينتهي يوما ماً“.

🔴🎙️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Listen to Zidane speak to the media ahead of #CeltaRealMadrid! https://t.co/GtAQEn3nVm

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 19, 2021