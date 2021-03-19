زيدان يثير الغموض مجددًا حول مستقبله مع ريال مدريد

قال زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني إنه ”لا يفكر إلا في حاضره فقط“، دون النظر إلى مستقبله مع الفريق.

وأكد زيدان، خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، أنه لا يفكر إلا في التتويج ببطولات هذا الموسم“.

وشدد زيدان على أنه سيرحل يوماً ما عن ريال مدريد، وأن العقود في كرة القدم لا تفيد في شيء.

وهذه هي المرة الثانية خلال وقت قصير يتحدث فيها زيدان عن مستقبله مع الفريق الملكي، حيث صرح في وقت سابق بأن بعض وسائل الإعلام لا تحترم الجهد المبذول في ريال مدريد، وأنه سيرحل يومًا ما.

وأوضح: ”أنا لا أخطط لشيء. يمكنك التوقيع لعشر سنوات وترحل غدا، والعكس. بالنسبة لي، ما يثير حماسي هو كل يوم على حدة وباقي المناقشات، أما باقي الأمور فهي مناقشات لا يمكنني التحدث عنها“.

وأضاف: ”هذا هو عالم كرة القدم ولن أغير شيئاً، لطالما أعجبني، لقد حالفني الحظ بإمكانية اللعب في هذا النادي الكبير والآن التدريب فيه، إنني استمتع بذلك كل يوم، لن أغير شيئا مما يقال، يمكنني فقط الاستمتاع لأن كل هذا سينتهي يوما ماً“.

🔴🎙️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Listen to Zidane speak to the media ahead of #CeltaRealMadrid! https://t.co/GtAQEn3nVm — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 19, 2021

مواجهة ليفربول تتطلب عملا شاقا ولكن لن تلهيه عن الدوري

انتقل زيدان للحديث عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن هذه المباراة تتطلب بذل جهد بدني شاق.

وأوقعت القرعة، اليوم الجمعة، الفريقين في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن زيدان شدد على أنها لن تلهي الفريق عن مسيرته نحو الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيلتقي بطل أوروبا 13 مرة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في تكرار لنهائي 2018 حين تفوق فريق زيدان 3-1.

لكن مع احتلال ريال المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق ست نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، يركز أيضا في النجاح المحلي عندما يحل ضيفا على سيلتا فيغو غدا السبت.

وأوضح زيدان: ”نعرف ليفربول، ومواجهته تتطلب جهدا بدنيا كبيرا، لكننا سنفكر في ذلك بعد فترة التوقف الدولية“.

وأضاف: ”الموسم بأكمله شاق ويجب أن نفكر في الأمور يوما بيوم وأن نستعد لأي شيء يحدث، ونعرف أننا ما زلنا في سباق المنافسة بالدوري ونريد مواصلة العمل، في كل موسم تكون المرحلة الأخيرة حياة أو موت ولا أركز في الجدول بل في العمل اليومي ونتمتع بالطموح الكافي“.

وبين مباراتي ليفربول سيخوض ريال قمة ضد غريمه برشلونة قد تكون حاسمة في سباق اللقب المحلي.

ويغيب إيدن هازارد عن الزيارة إلى فيغو بسبب مشكلة عضلية، لتستمر كوابيسه مع الإصابات في مدريد، وأوضح زيدان أن النادي يضع خطة خاصة لتعافي اللاعب البلجيكي.

وتابع: ”نريد أن يتعافى إيدن بشكل صحيح وهذا أهم شيء لنا، ولا نريد أن يخضع لجراحة وستكون هناك خطة مختلفة من أجله للعودة والتألق“.

وينضم هازارد إلى قائمة المصابين، وتشمل المدافعين داني كارفخال وألفارو أودريوزولا والمهاجم ماريانو دياز