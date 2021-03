روبيرتو كارلوس مازحا: محمد صلاح لن يقترب من راموس

علق المدافع البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق، على مواجهة النادي الملكي مع ليفربول الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كارلوس مازحا إن ”محمد صلاح لن يقترب من سيرجيو راموس“، في إشارة إلى الإصابة التي تسبب بها راموس للنجم المصري، وتسببت في خروجه بعد نحو نصف ساعة من مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

وفي نهائي 2018 تعرض راموس لانتقادات شديدة وتردد أنه تعمد إصابة صلاح في الكتف، ما أبعد اللاعب عدة أسابيع عن الملاعب، وشارك في كأس العالم 2018 قبل أن يكون في كامل جاهزيته.

وستكون هذه أول مواجهة بين راموس وصلاح منذ حادثة 2018، علما أن محمد صلاح ارتبط في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفي ديسمبر الماضي قال محمد صلاح: ”قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى“.

وبسؤاله وعن إمكانية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة رد: ”ربما، لا تعرف المستقبل، من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها مع ليفربول“.

