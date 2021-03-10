ماركا: كريستيانو رونالدو يواجه أصعب موسم في مسيرته

ركزت صحيفة ”ماركا“ على إقصاء يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، مساء الثلاثاء.

وسجل سيرجيو أوليفييرا هدفا من ركلة حرة في الوقت الإضافي ليساعد بورتو بعشرة لاعبين على الإطاحة بيوفنتوس والوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض حيث تعادل 4-4 في مجموع المباراتين ولم يتأثر بالخسارة 3-2 في تورينو، يوم الثلاثاء.

واهتمت الصحيفة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي كان يأمل بعد انتقاله للفريق الإيطالي في قيادته للقب دوري أبطال أوروبا، لكنه في 3 مواسم غادر المسابقة من ربع النهائي مرة على يد أياكس الهولندي ومرتين من دور الـ16 على يد أولمبيك ليون وبورتو البرتغالي.

وانتقل النجم البرتغالي ليوفنتوس بعد 9 مواسم رفقة ريال مدريد خرج خلالها في موسمه الأول من دور الـ16، لكنه بلغ نصف النهائي في 8 مواسم متتالية وتوج بـ4 ألقاب رفقة ”الميرنغي“.

كما تقلصت أهداف رونالدو في دوري أبطال أوروبا منذ انتقاله ليوفنتوس، حيث خرج من ريال مدريد متوجا بلقب البطولة وهدافا لها برصيد 15 هدفا موسم 2017-2018.

وفي 3 مواسم رفقة يوفنتوس سجل رونالدو 14 هدفا، 6 في موسمه الأول و4 في موسمه الثاني، والثالث يعد أضعف معدل منذ 2011.

وحسب الصحيفة، فالنجم البرتغالي يواجه أصعب موسم في مسيرته رفقة يوفنتوس فبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا يحتاج فريق ”السيدة العجوز“ لما يشبه معجزة للحفاظ على لقبه بطلا للدوري الإيطالي بعد سيطرة 9 مواسم، حيث يتأخر عن إنتر ميلان ”المتصدر“ بفارق 10 نقاط ولقاء مؤجل أمام نابولي.

دوري أبطال أوروبا: بروسيا دورتموند يتعادل مع إشبيلية ويصعد لدور الـ8 https://t.co/0DV8He5OMm pic.twitter.com/mkFoUOFlPN — إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2021

ويبقى أمل يوفنتوس وكريستيانو رونالدو في الخروج بلقب هذا الموسم من خلال التتويج بكأس إيطاليا، حيث بلغ النهائي ويواجه أتلانتا يوم 19 أيار/مايو المقبل.

كما يأمل كريستيانو رونالدو في فك نحس جائزة هداف الدوري الإيطالي، والتي فشل في تحقيقها الموسمين الماضيين، إذ يتصدر الموسم الحالي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو، هداف إنتر ميلان.