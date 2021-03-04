رسميا.. يويفا يحدد ملعب مباراة ليفربول ولايبزيغ

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميًا، اليوم الخميس، اسم الملعب الذي سيستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، بدلًا من ألمانيا، بسبب إجراءات السفر التي فرضتها ألمانيا، بسبب فيروس كورونا.

وأكد اليويفا، أن مباراة الإياب ستقام -أيضًا- على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، يوم 10 مارس الحالي.

🏆 The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary. A full list of affected UEFA fixtures is available here: — UEFA (@UEFA) March 4, 2021

وفاز ليفربول 2/0 على لايبزيغ في مباراة الذهاب، يوم 16 فبراير الماضي.

وكان ملعب قد استضاف -أيضًا- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 والتي فاز فيها النادي الإنجليزي 2/0.

وفي ذهاب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، فاز باريس سان جيرمان 4/1 على برشلونة، وليفربول 2/0 على لايبزيع، وبورتو 2/1 على يوفنتوس، وبروسيا دورتموند 3/2 على إشبيلية، وبايرن ميونخ 4/1 على لاتسيو، وتشيلسي 1/0 على أتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي 2/0 على بروسيا مونشنغلادباخ، وريال مدريد 1/0 على أتلانتا.