رسميا.. يويفا يحدد ملعب مباراة ليفربول ولايبزيغ

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميًا، اليوم الخميس، اسم الملعب الذي سيستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، بدلًا من ألمانيا، بسبب إجراءات السفر التي فرضتها ألمانيا، بسبب فيروس كورونا.

وأكد اليويفا، أن مباراة الإياب ستقام -أيضًا- على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، يوم 10 مارس الحالي.

🏆 The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary.

A full list of affected UEFA fixtures is available here:

— UEFA (@UEFA) March 4, 2021