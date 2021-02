موعد عودة نيمار لتدريبات باريس سان جيرمان

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، موعد عودة النجم البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان إصابة نيمار في الفخذ الأيسر، خلال مواجهة كان، يوم 10 فبراير، وأكد غيابه مدة 4 أسابيع، وقد غاب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ أن نيمار يواصل التعافي من الإصابة، وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي سيأخذ وقته في العودة للتعافي بنسبة 100٪.

Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG

— Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021