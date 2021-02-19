رياضة

موعد عودة نيمار لتدريبات باريس سان...
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موعد عودة نيمار لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار يملك فرصة المشاركة أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس، لكن باريس سان جيرمان لن يخاطر بنجمه.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، موعد عودة النجم البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان إصابة نيمار في الفخذ الأيسر، خلال مواجهة كان، يوم 10 فبراير، وأكد غيابه مدة 4 أسابيع، وقد غاب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ أن نيمار يواصل التعافي من الإصابة، وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي سيأخذ وقته في العودة للتعافي بنسبة 100٪.

وبحسب الصحيفة، فإنه لا يُتوقع عودة نيمار للعب قبل يوم 3 مارس المقبل.

وأضافت أن نيمار يملك فرصة المشاركة أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس، لكن باريس سان جيرمان لن يخاطر بنجمه.

وأكدت ”لو باريزيان“ غياب النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن مباراة باريس سان جيرمان وموناكو يوم الأحد، وقالت إنه من المتوقع عودته للتدريبات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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