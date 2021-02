كريستيانو رونالدو يهاجم حكم مباراة يوفنتوس وبورتو بسبب عدم احتساب ضربة جزاء (فيديو وصور)

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي الذي أدار مباراة يوفنتوس مع بورتو البرتغالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، واحتج بقوة على عدم الإعلان عن ضربة جزاء بعد إسقاطه داخل مربع العمليات.

وجاءت اللقطة في الدقائق الأخيرة من المباراة حين حاول رونالدو مراوغة أحد مدافعي بورتو الذي تدخل على قدمه وأسقطه، لكن غراندي وحكام تقنية الفيديو لم يروا في التدخل ضربة جزاء.

وبعد نهاية المباراة اندفع رونالدو نحو الحكم واحتج بشدة على اللقطة التي كان بإمكانها أن تمنحه هدفا في اللقاء وتمنح يوفنتوس التعادل 2/2.

About last night in the #UCL

See as Zaidu Sanusi chance Ronaldo 😄

Penalty or No Penalty? pic.twitter.com/YRgoLdFSmP

