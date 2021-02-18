رياضة

كريستيانو رونالدو يهاجم حكم مباراة...
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كريستيانو رونالدو يهاجم حكم مباراة يوفنتوس وبورتو بسبب عدم احتساب ضربة جزاء (فيديو وصور)

المباراة انتهت بفوز بورتو 2/1 في البرتغال على أن يلتقي الفريقان مجددا على ملعب يوفنتوس يوم 9 مارس المقبل.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي الذي أدار مباراة يوفنتوس مع بورتو البرتغالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، واحتج بقوة على عدم الإعلان عن ضربة جزاء بعد إسقاطه داخل مربع العمليات.

وجاءت اللقطة في الدقائق الأخيرة من المباراة حين حاول رونالدو مراوغة أحد مدافعي بورتو الذي تدخل على قدمه وأسقطه، لكن غراندي وحكام تقنية الفيديو لم يروا في التدخل ضربة جزاء.

وبعد نهاية المباراة اندفع رونالدو نحو الحكم واحتج بشدة على اللقطة التي كان بإمكانها أن تمنحه هدفا في اللقاء وتمنح يوفنتوس التعادل 2/2.

وتدخل البرتغالي سيرجيو مونسيساو مدرب بورتو ليهدئ من غضب مواطنه رونالدو الذي عانقه وغادر الملعب مواصلا احتجاجه على الحكم.

ولم يكن رونالدو وحده الغاضب من لاعبي يوفنتوس حول عدم الإعلان عن ضربة جزاء، فأغلب اللاعبين احتجوا على قرار الحكم الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز بورتو 2/1 في البرتغال على أن يلتقي الفريقان مجددا على ملعب يوفنتوس يوم 9 مارس المقبل.

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كريستيانو رونالدو يهاجم حكم مباراة...
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توتو سبورت: يوفنتوس ينوي تجديد عقد كريستيانو رونالدو

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أن إدارة يوفنتوس تنوي تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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