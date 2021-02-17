تبادل شتائم بين بيكيه وغريزمان خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان‎ (فيديو)

رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية حدوث مشادة كلامية نابية بين جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، وزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد هدف التعادل الذي سجله كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الشوط الأول من لقاء الفريقين في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحدثت المشادة اللفظية بين اللاعبين في الدقيقة 38 بعد عودة غريزمان لمساندة ديست للتصدي لمبابي في عملية هجومية باريسية انتهت باحتساب ركلة ركنية.

واستعمل جيرارد بيكيه كلمات بذيئة لسباب غريزمان، الذي طالبه بالكف عن الصراخ، لكن المدافع الإسباني تمادى في السباب بكلمات نابية، ليقوم غريزمان بالرد بالمثل.

حصريًا لعالم البارسا | الحديث الكامل الذي حدث بين غريزمان وبيكيه 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mL3K1bJAbV — fff media (@MediaFff) February 16, 2021

وقال بيكيه لتبرير احتجاجه وسبابه لزميله: ”نحن نعاني منذ 5 دقائق بمثل هذه الطريقة“، وشتم والدة زميله.

وطلب غريزمان بدوره من بيكيه ألا يصرخ عليهم وينعتهم بأنهم لا يستحقون القميص الذي يرتدونه.

وحاول المدافع الفرنسي لينغليت التدخل لتهدئة الوضع وإعادة ترتيب اللاعبين في الملعب لمنع المزيد، لكن بيكيه واصل الشتائم، وأضاف: ”نحن نجري كالمجانين“.

وخسر برشلونة على ملعبه 4-1 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لقاء تألق خلاله النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ”هاتريك“.

مستقبل مبابي

من جانبه، رد مبابي على الصحفيين بشأن مستقبله، وقال: ”قميص باريس سان جيرمان هو ما أحبه في قلبي، وسيكون من السخافة حسم مستقبلي من خلال لقاء واحد“.

وأضاف: ”الحقيقة أنه تفكير على المدى الطويل وقلت دائما إني سعيد هنا“.

وطالب مبابي إدارة باريس سان جيرمان بمشروع طموح قبل التفكير في تجديد عقده المنتهي صيف 2021 وسط اهتمام عدة أندية عالمية.

وانفجر موقع ”تويتر“ بعد تألق مبابي وطالب عدة مغردين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بضم اللاعب بعد تألقه.

وبحسب صحيفة ”آس“ فإن أكثر من 20 ألف تغريدة كتبت لرئيس ريال مدريد تطالبه بضم النجم الفرنسي.