ليكيب: نيمار بحاجة إلى معجزة للحاق بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن النجم البرازيلي نيمار بحاجة إلى معجزة للحاق بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض نيمار للإصابة في الفخذ الأيسر، وخرج من الملعب بعد 60 دقيقة خلال الفوز 1/0 على كان في كأس فرنسا أمس الأربعاء.
وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياغو لاعب كان في الدقيقة 56، وقد أمسك بفخذه الأيسر قبل أن يخرج ويشارك كيليان مبابي بدلا منه.
Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG
— Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021
وأفادت صحيفة ”ليكيب“ بأن نيمار سيجري اختبارات طبية وفحوصات لكشف قوة الإصابة العضلية وتحديد مدة غيابه.
وأوضحت الصحيفة أن التشاؤم يسيطر على باريس سان جيرمان بشأن مشاركة نيمار أمام برشلونة يوم الثلاثاء.
وأكدت الصحيفة الشهيرة أن نيمار سيغيب عن مواجهة برشلونة، على ملعب كامب نو، وأن لحاقه بالمباراة سيكون بحاجة إلى معجزة.
ويمثل غياب نيمار ضربة جديدة لباريس سان جيرمان ومدريه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد تأكد غياب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن مواجهة برشلونة للإصابة.
وقال ماوريسيو بوكيتينو بعد المباراة: ”لست نادما على إشراك نيمار، سننظر لنتيجة الاختبارات لنعلم مدى خطورة إصابته“.
O grupo chegou ao Stade Michel d‘ Ornano para enfrentar o Caen pela primeira rodada da Copa da França.
O jogo terá início às 17h00 no horário de Brasília e será transmitido pelo canal Fox Sports.
ALLEZ PARIS, ALLEZ NEYMAR! 📽️ pic.twitter.com/fmFoEpLHvN
— Craque Neymar Jr 🔛 (@craqueneymarjrr) February 10, 2021