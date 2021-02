ليكيب: نيمار بحاجة إلى معجزة للحاق بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن النجم البرازيلي نيمار بحاجة إلى معجزة للحاق بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيمار للإصابة في الفخذ الأيسر، وخرج من الملعب بعد 60 دقيقة خلال الفوز 1/0 على كان في كأس فرنسا أمس الأربعاء.

وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياغو لاعب كان في الدقيقة 56، وقد أمسك بفخذه الأيسر قبل أن يخرج ويشارك كيليان مبابي بدلا منه.

Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG

— Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021