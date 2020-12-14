الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ستجرى في وقت لاحق، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أبرز بطولات الأندية في العالم، حيث سيعرف 16 فريقا تأهلوا إلى هذا الدور منافسهم المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن القرعة ستجرى في مقره الرئيسي في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، 13:00 بتوقيت القاهرة، و14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث فعاليات القرعة على قناة beIN SPORT الإخبارية وقناة ”يويفا“ الرسمية على يوتيوب وكذلك حسابات الاتحاد الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأندية المشاركة؟

وتضم القرعة ثمانية أندية متصدرة للمجموعات (مصنفون) وثمانية أصحاب المركز الثاني (غير مصنفين).

الفرق المصنفة:

بايرن ميونخ (ألمانيا – المجموعة الأولى)

ريال مدريد (إسبانيا – المجموعة الثانية)

مانشستر سيتي (إنجلترا – المجموعة الثالثة)

ليفربول (إنجلترا – المجموعة الرابعة)

تشيلسي (إنجلترا – المجموعة الخامسة)

بروسيا دورتموند (ألمانيا – المجموعة السادسة)

يوفنتوس (إيطاليا – المجموعة السابعة)

باريس سان جيرمان (فرنسا- المجموعة الثامنة)

الفرق غير المصنفة:

أتلتيكو​​مدريد (إسبانيا – المجموعة الأولى)

بروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا – المجموعة الثانية)

بورتو (البرتغال- المجموعة الثالثة)

أتلانتا (إيطاليا – المجموعة الرابعة)

إشبيلية (إسبانيا – المجموعة الخامسة)

لاتسيو (إيطاليا – المجموعة السادسة)

برشلونة (إسبانيا- المجموعة السابعة)

لايبزيغ (ألمانيا – المجموعة الثامنة)

كيف ستجرى القرعة؟

من المقرر أن يتم سحب ورقة من الوعاء الأول، ومقابلها من الوعاء الثاني، ليلتقي المتصدرين بفرق الوصافة، ولا يمكن لفرق الصدارة أن تتواجه في هذا الدور، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المركز الثاني.

كما أنه لا يمكن لفريقين من بلد واحد أن يلتقيا في دور الـ16 كما جرت العادة.

ولن تلعب الفرق التي تنافست في مجموعة واحدة في هذا الدور أيضا.

كما تنص اللوائح على أن أصحاب المراكز الأولى سيخوضون جولة الإياب على ملاعبهم، بينما تستضيف فرق الوصافة مباراة الذهاب.

متى ستقام مباراة دور الستة عشر؟

ومن المقرر أن تجري مباريات ذهاب دور الـ 16 في أيام 16/17/23/24 فبراير/شباط المقبل على أن تقام مباريات العودة في أيام 9/10/16/17 مارس/آذار.

وستنطلق المباريات في تماما الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا على أن تجرى قرعة دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي يوم 19 مارس/آذار المقبل.