باريس سان جيرمان ضد لايبزغ.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (النور) في البرتغال لمتابعة اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومنافسه لايبزغ الألماني في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أهم وأبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ضد لايبزغ في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (النور) في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 1) بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

توقعاتك لمباراة #باريس_لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا ؟ — إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2020



مشوار الفريقين

قطع باريس سان جيرمان الطريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل مرة وحيدة ثم تخطى عقبة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر وأتالانتا الإيطالي في دور الثمانية.

وخاض العملاق الباريسي 9 مباريات في مشواره بدوري الأبطال، وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل مرة وخسر مثلها وسجل باريس سان جيرمان 22 هدفا واستقبل 5 أهداف ويعد هداف الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم ماورو إيكاردي برصيد 5 أهداف.

وتأهل لايبزغ للمرة الأولى في تاريخه لنصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بواقع 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة ثم تخطى عقبة توتنهام الإنجليزي في دور الثمانية وأتلتيكو مدريد الإسباني في دور الأربعة.

وخاض الفريق الألماني 9 مباريات في مسيرته بالشامبيونزليج هذا الموسم ، وحقق لايبزغ 6 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة وسجل الفريق 16 هدفا واستقبل 9 أهداف ويعد هداف الفريق بالبطولة القارية مارسيل سابيتسر برصيد 4 أهداف.

وتقابل الفريقان مرة وحيدة في لقاء ودي عام 2014 وفاز لايبزيج بنتيجة 4-2.

صراع ألماني خارج الخطوط

يدور صراع ألماني خارج الخطوط بين المدرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ويوليان ناغلزمان المدير الفني لفريق لايبزغ.

وتقابل توخيل ضد ناغلزمان 3 مرات سابقة فاز توخيل في مباراتين وتعادل مرة ولم يعرف طعم الخسارة.



أسلحة باريس

يحشد فريق باريس سان جيرمان أسلحته من أجل التأهل للدور النهائي للبطولة القارية أملا في التتويج للمرة الأولى.

وأكد المدرب توماس توخيل قبل اللقاء أن فريقه جاهز لمواجهة لايبزيج موضحا أن نيمار يمثل دور القائد في الفريق بجانب أن كيليان مبابي لاعب مهم وستكون جاهزيته أمرا مميزا ولكنه شدد على كون فريقه يلعب كرة جماعية.

ويعتمد باريس سان جيرمان على تشكيلته التي تضم الحارس سيريجيو ريكو وأمامه رباعي خط الدفاع بريسنل كيمبيبي وتياغو سيلفا وتيلو كيرير وخوان يبرنات، بينما يقود خط الوسط أنخيل كوريا وبجواره إدريسا جاي مع رباعي هجوم سريع بوجود أنخيل دي ماريا ونيمار وكيليان مبابي والقناص ماورو إيكاردي.

ويملك توخيل إمكانية تنوع طريقة اللعب ولكن مثلث نيمار ومبابي وإيكاردي يبدو الأشرس في قيادة هجوم العملاق الباريسي فهذا الثلاثي سجل 43 هدفا في الموسم الحالي بالكامل.

أوراق لايبزغ



يدخل لايبزغ المباراة متحفزا لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى وهو ما أكده المدرب ناغلزمان قبل المباراة، مشيرا إلى أن فريقه جاهز بنسبة 120% لخوض اللقاء ويعلم جيدا كيف يواجه باريس وتوخيل وكيف يتم إيقاف خطورة نيمار.

ويعتمد لايبزغ على تشكيلته التي تضم بيتر جالوتشي لحراسة المرمى وفي خط الدفاع دايوت أوباميكانو ومارسيل هالستينبيرغ ولوكاس كلوسترمان وخوسيه أنجيلينو.

ويقود خط الوسط كيفين كامبل وكونراد لايمير مع ثنائي الأطراف كريستوفر نكوكو وداني أولمو وصانع الألعاب مارسيل سابيتسر مع القناص يوسف بولسن.

وقال ياسر رضوان مدافع هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن تجربة لايبزغ تستحق الاحترام والتقدير خاصة أن ناجلزمان من المدربين الذين كافحوا للوصول لهذه المرحلة.

وأشار إلى أن المباراة صعبة على الفريقين خاصة أن لايبزغ يلعب كرة سريعة كما أن باريس يقدم نسخة مختلفة ويلعب كرة جماعية.