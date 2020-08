ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يسعى لكسر هيمنة ميسي ورونالدو

سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين في فوز فريقه بايرن ميونخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي 4-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، ليعزز صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا ويتجه نحو التتويج باللقب في الموسم الحالي.

وغادر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الحالي وسالزبورغ النمساوي سابقا، المسابقة وفي رصيده 10 أهداف، بينما أقرب مطاردي المهاجم البولندي على لقب هداف المسابقة يبتعدون بفارق 7 أهداف.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 6 أهداف في المركز الثالث ولازالوا في المسابقة الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون، وسجل هدفا أمام يوفنتوس والبرازيلي غابرييل خيسوس والإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعبا مانشستر سيتي، والثنائي سجل في مرمى ريال مدريد والألماني سيرج غنابري، لاعب بايرن ميونخ.

وبالنظر للفارق الكبير الذي يملكه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا فهو في طريقه لكسر احتكار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والذي سجل في النسخة الحالية 3 أهداف وما زال في المسابقة رفقة برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 4 أهداف في النسخة الحالية وغادر المسابقة رفقة فريقه يوفنتوس.

واحتكر ميسي ورونالدو لقب الهداف في المواسم الـ12 الماضية، حيث توج النجم البرتغالي باللقب 7 مرات والنجم الأرجنتيني 6 مرات علما أنهما اشتركا في لقب الهداف رفقة البرازيلي نيمار خلال نسخة 2014-2015.

ومثلما كسر الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، احتكار الثنائي للقب الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم، يستعد المهاجم البولندي لكسر احتكارهما للقب هداف دوري أبطال أوروبا.

واستغل ليفاندوفسكي الفرصة أيضا لتجاوز الفرنسي كريم بنزيما في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة، وكان المهاجم الفرنسي سجل هدف ريال مدريد الوحيد أمام مانشستر سيتي.

وصعد ليفاندوفسكي للمركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 66 هدفا مقابل 65 هدفا لبنزيما، الذي يحتل المركز الخامس.

ولا يبتعد البولندي عن صاحب المركز الثالث الإسباني راؤول غوانزاليس، نجم ريال مدريد الأسبق، سوى بـ5 أهداف.

ويتواجد في صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 130 هدفا متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 115 هدفا.

