غاريث بيل يستعيد ذكريات هدفه في مرمى ليفربول لسبب خيري (فيديو)

قام الويلزي، غاريث بيل، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، باستعادة ذكريات هدفه من مقصية، رائعة في مرمى ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بين الفريقين العام قبل الماضي.

ونشر بيل، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكرر فيه لقطة هدفه في نهائي دوري الأبطال أمام الليفر.

ونرت صحيفة "ميرور" البريطانية خبرًا، يفيد بأن الغرض من الفيديو، هو جمع التبرعات من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، حيث طلب بيل من الجماهير، الدخول على رابط البرنامج المرفق، والتبرّع لمحاربة الوباء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيل سيقدم 500 ألف إسترليني، لمنظمة NHS فى ويلز، وهو أكبر تبرّع تحصل عليه المنظمة خلال أزمة كورونا.

كما سيقدم بيل غدًا الخميس، مبلغ 500 ألف إسترليني أخرى، لمستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان بيل، سجل هدفًا في رائعًا أمام ليفربول؛ حيث استقبل عرضية مارسيلو، وسدد كرة مقصية سكنت المقص الأيمن للحارس كاريوس.

وفاز ريال مدريد على ليفربول في هذه المباراة، بثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد، أحرز بيل منها هدفين.