أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: شرط وحيد يفصل هالاند عن الملكي.. ونجم البارسا على أبواب البريميرليغ

تكهنت الصحافة الإسبانية بعدة تغييرات في صفوف الفريقين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم المقبل سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو ملف الراحلين.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وآخر أخبار الكرة الأوروبية اليوم الإثنين 20 أبريل 2020:

شرط وحيد يفصل هالاند عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن وجود شرط وحيد يفصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني عن الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن دورتموند سيوافق على رحيل هالاند حال تخطي عرض ريال مدريد مبلغ 100 مليون يورو وهو المبلغ الذي يريده مسؤولو النادي الألماني لإطلاق سراح لاعبه الذي انضم في شهر يناير الماضي.

ويرغب يوفنتوس الإيطالي أيضا في الفوز بخدمات هالاند في الموسم الجديد بجانب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "أس" عن وجود مخطط لرحيل 6 لاعبين على الأقل من ريال مدريد في الموسم الجديد بناء على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني وإدارة النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان طلب رحيل الثنائي غاريث بيل وجيمس رودريغيز بجانب ماريانو دياز وإبراهيم دياز مع احتمالية دخول الثنائي مارسيلو ولوكاس أو ناتشو ضمن قائمة الراحلين.

في المقابل، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن اقتراب ريال مدريد من إقناع دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني بالانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليسرى مع اقتراب رحيل الظهير البرازيلي مارسيلو إلى يوفنتوس الإيطالي.

نجم برشلونة على أبواب البريمييرليغ

اقترب اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو نجم فريق برشلونة الإسباني من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن سيميدو دخل بقوة حسابات فريق توتنهام الإنجليزي في الموسم المقبل خاصة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز وضع سيميدو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "سبورت" أن المدافع صامويل أومتيتي نجم برشلونة لا يريد الرحيل عن الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي عاد للمشاركة بقوة مع فريق برشلونة منذ تولي المدرب كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني وهو ما جعله يفكر في البقاء.

يوفنتوس يتحرك لحسم صفقة إيكاردي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحرك نادي يوفنتوس لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إيكاردي سيكون مهاجم يوفنتوس في الموسم المقبل على حساب مواطنه غونزالو هيغواين الذي يفكر في الرحيل عن البيانكونيري في الموسم المقبل.

ومن المرجح أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يملك حق شراء إيكاردي بعد نهاية إعارته، وتشمل الصفقة التبادلية رحيل الثنائي ميراليم بيانيتش وأليكس ساندرو إلى البي إس جي في الموسم الجديد مقابل رحيل إيكاردي لليوفي.

مانشستر يونايتد يستسلم في صفقة لاعب ليستر

استسلم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة التعاقد مع جيمس ماديسون نجم وسط فريق ليستر سيتي خلال الموسم المقبل في ظل رغبة اللاعب بالبقاء ومغالاة ناديه في المطالب المالية.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن وجود اتفاق شبه نهائي بين مانشستر يونايتد والنجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الرد ديفلز.